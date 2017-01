Donald Trump se confiesa y revela su miedo más grande. No se lo ha podido sacar de la cabeza

Ya lleva seis días en el mando y se ha desligado del TPP y ordenado construir el famoso muro para que los mexicanos no crucen hacia el país. Pero Donald Trump no es una máquina sin sentimientos, estamos todos equivocados. La verdad es que ser presidente de los Estados Unidos no debe ser nada fácil.

En su primera entrevista televisada desde que se convirtió en la cabeza de uno de los países más influyentes en el mundo, confesó que tiene miedo… y no precisamente de la repercusión de sus acciones de discriminación. Sino que de las armas nucleares. “Cuando te explican qué representa y el tipo de destrucción de la que estamos hablando, es un momento muy serio. Da mucho, mucho, mucho miedo en cierto sentido” -Dijo el mandatario a ABC News- Sin embargo, dijo creer que lo hará bien y tener la confianza de que no sucederá nada malo. O sea, no habrá Tercera Guerra Mundial, podemos dormir tranquilos. O eso creo… Y además, Trump quiso agradecerle a Obama por la “compleja y pensada” carta que le dejó en su escritorio en la Casa Blanca. Lo llamó y le dijo lo importante que había sido para él. ¿Qué habrá escrito Barack? Ojalá solo las claves de wifi. Upsocl