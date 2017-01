Estas son las carreras universitarias que dominarán el mundo en el futuro

La vida se torna interesante cuando sientes cómo la realidad te golpea fuertemente la cabeza. Te pone nervioso la idea de ser adulto, no sabes si tomarla en serio o no. Ilusamente la sientes lejana, pero la presión es constante: ¡Elige una carrera! ¿Qué piensas hacer con tu vida? Necesitas madurar, mira cómo le va tan a tu hermano. Típico.

Atribuyes el estrés que sientes -y que hasta ahora no conocías- a una sola cosa: quieres controlar el mundo pero aún no descifras cómo lograrlo. Lo tradicional no va contigo, pues elegir una profesión es como decidir quién será tu pareja: debes sentir cómo la pasión se filtra en tu sangre para lidiar con los peores momentos y disfrutar tu camino hacia tus objetivos.

Por fortuna, perteneces al siglo XXI y a una generación que busca ser todo menos obsoleta. Elegir una carrera en la actualidad va más allá, pues tendencias como el neuromarketing están convirtiéndose en ejes importantes de distintos estudios y apoderándose del mundo porque tienen como objetivo estudiar el comportamiento con base en las reacciones cerebrales . Si eliges el camino indicado y optas por alguna de nuestras recomendaciones, tú también puedes lograrlo.

Publicidad

Desde hace algunos años, los medios tradicionales para conocer las preferencias del consumidor se han vuelto obsoletos, sin embargo, hoy existen herramientas basadas en neurociencias que permiten conocer mejor el comportamiento del cliente. Si optas por alternativas como la Publicidad, podrás estudiar y comprender la relación entre la ruta visual de una persona ante un video o imagen y las reacciones fisiológicas como la sudoración, la palpitación, presión arterial y oxigenación. Todo está en el control mental.

Comunicación Organizacional

El reto de elegir la Licenciatura en Comunicación Organizacional es que de ti depende el éxito de las organizaciones. Eres tú quien tendrá que preocuparse por mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral en ellas. Tu tarea será animar y ser dinámico para fortalecer la integración del equipo. Si disfrutas ir a tu trabajo lo estás haciendo muy muy bien.

Cine

Para las mentes inquietas y apegadas al arte, el cine es la respuesta. En esta carrera podrás experimentar y absorber los conocimientos de maestros productores, guionistas, fotógrafos, editores, investigadores y realizadores de alto nivel, para seguir incrementando tus conocimientos en rodajes profesionales, calificados y experimentados. Sólo necesitas tener pasión, amor, respeto y amar el cine.

Mercadotecnia y Análisis del Consumidor

Si te gusta ser el héroe, la carrera de Mercadotecnia y Análisis del Consumidor es para ti. Tendrás que analizar la empresa, el producto, las zonas y a los consumidores. Serás el cupido que unirá los intereses de muchos y las satisfacciones de todos. Tu misión será encontrar oportunidades donde otros no las ven para crear estrategias y ayudar a tu cliente a conectar con los consumidores.

Comunicación Visual

Si eres creativo y disciplinado te convendría enfocarte en una profesión como Comunicación Visual. Aquí aprenderás a representar, construir y definir la imagen de tus proyectos para modificar la forma de pensar del mundo que te rodea. Te enfocarás en la historia de la imagen y conocerás su naturaleza más precaria para sofisticarla a nivel digital con base en un concepto específico.

Gestión de la Cultura y las Artes

Gestionar proyectos no es fácil, pero puedes aprender a hacerlo de forma profesional si eres visionario y te gustan los proyectos culturales. Las galerías e instituciones museísticas -públicas y privadas- serán el escenario donde aprenderás a desenvolverte a través de estrategias e interacción con el ámbito artístico. Esta carrera es ideal para personas con iniciativa, interés por la curaduría, recaudación de fondos, historia del arte y relaciones públicas.

Comunicación Social

En este mundo todos debemos aprender a comunicarnos para mejorar las condiciones de convivencia; un verdadero reto si tomas en cuenta que éste es precisamente el punto más débil de la sociedad. Realizarás procesos estratégicos en las campañas publicitarias y producirás mensajes mediáticos con un perfecto dominio del lenguaje y códigos culturales. En pocas palabras, tu misión será lograr una comunicación eficiente entre los diferentes grupos, medios y comunidades.



Comerte el mundo será sencillo si eliges bien lo que te conviene. Adiós estrés y miedo a crecer. Domina el mundo con cualquiera de estas carreras e incrementa tu poder adoptando los beneficios de las neurociencias y el marketing a aquello que te apasiona y disfrutas hacer en la vida.