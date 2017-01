La foto de esta mamá en bikini está causando mucho revuelo en redes sociales por una razón

Rachel Hollis es una madre de Estados Unidos que jamás imaginó el revuelo que causaría una fotografía de ella en la playa.

La mujer decidió sacarse una foto en bikini y compartirla con el siguiente mensaje: “Tengo estrías y tengo puesto un bikini. Tengo un vientre flácido por llevar a tres bebés y tengo puesto un bikini. Mi ombligo se ha caído y tengo puesto un bikini. Llevo puesto un bikini porque estoy orgullosa de mi cuerpo y de todas las marcas que tengo en él. Esas marcas prueban que fui lo suficientemente bendecida para llevar a mis bebés y mi vientre flácido significa que he trabajado duro para perder peso (…)”

Inmediatamente, su foto se viralizó recibiendo muchos comentarios de otras mujeres que se sentían identificadas con su publicación.

Al ser consultada, Rachel confesó que: “Las mujeres quieren algo real. Quieren ver cosas a las que puedan aspirar, pero que estén mediadas por la verdad. Está bien mostrar nuestras vidas en las redes sociales con nuestros looks perfectos, pero tenemos que ser honestos sobre las cosas difíciles. La verdad nos hace sentir que no estamos solos…la verdad nos hace pensar: “¡Yo también me siento de esa manera!”.

¿Qué te parece?