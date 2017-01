Frente amplio entra a la carrera electoral

Conformar asambleas a lo largo del territorio durante todo febrero para comenzar un trabajo de construcción programática regional en marzo fue el principal llamado hecho por la vocera de la organización, Carol Morales.

Acompañadas del alcalde de Valparaíso y casi un centenar de adherentes, dos voceras del Frente Amplio lanzaron la campaña por crear una alternativa electoral al duopolio de la derecha y la Nueva Mayoría, de cara a las próximas elecciones de consejeros regionales, parlamentarios y presidenciales que se avecinan.

La plaza de la intendencia de Valparaíso fue el lugar escogido para hacer el llamado a enfrentar de manera unitaria las elecciones , haciendo de la política un instrumento de cambio y de transformación, tomando como ejemplo al proceso de toma de la alcaldía de la ciudad puerto.

“Aprendimos que independiente de los acuerdos que podamos llegar como organizaciones políticas y sociales, lo importante es hacer parte a la gente en los procesos de toma de decisiones. Tenemos que constituir una lista de 9 candidatos, ver cuantos se declaran en disposición y, en función de eso, resolver democráticamente si es que existe alguna diferencia”, señaló el autodenominado alcalde ciudadano.

Consultada por la forma en que se llevaría adelante el proceso de conformación de nuevas alternativas electorales, la vocera fue clara al afirmar que “el mecanismo tiene que ser vinculante, participativo y abierto a la ciudadanía, tanto en el distrito costa como en el resto de los distritos que componen nuestra región ya que el llamado es más amplio que Valparaíso. Las listas que se conformen tienen que venir avaladas por plataformas sociales, que sean capaces de impulsar una fuerza efectivamente transformadora”.

A juicio de los convocantes, si bien el proceso no ha estado exento de dificultades, la presencia institucional no ha descuidado lo social. Muestra de ello es que además de las once organizaciones convocantes(Poder Ciudadano, Nueva Democracia, Izquierda Libertaria, Movimiento Autonomista, Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, Partido Igualdad y Partido Humanista,entre otras), muchas otras fuerzas sociales se han sumado a este llamado, como también personas individuales.

“La clave del Frente Amplio es la capacidad de convocar a aquellos que hoy no están, los que se encuentran desesperanzados, no se encuentran organizados o para aquellos que piensan que la política es para satisfacer los intereses del gran empresariado o de un grupo en particular. Es decir, queremos invitar a la mayoría de chilenos y chilenas que están queriendo un cambio , que quieren que las cosas en el país sean de manera distinta”, expresó el edil Jorge Sharp.

Sin dejar de lado la contingencia, la instancia fue también aprovechada para denunciar los hechos que rodean a la emergencia nacional producto de los incendios, que ya han cobrado la vida de 5 personas. “Las catástrofes no son naturales sino sociales. La mantención del subsidio al gran empresariado forestal sin duda sigue siendo una herencia dictatorial que tenemos que terminar. Del mismo modo, el modelo de desarrollo que nos ha entregado la industria forestal y la venta indiscriminada de nuestros recursos naturales nos muestran el agotamiento del modelo en lo social y económico. Tenemos que desarrollar un modelo sostenible y sustentable, que respete a la gente y las comunidades, que no los sigan desplazando. Los terribles incendios son consecuencia directa de este modelo y del gran negocio del empresariado forestal que, a pesar de estar coludidos, siguen siendo financiados con nuestro dinero, desde el erario nacional”, afirmó con fuerza Carol Morales.

La llegada a un espacio cooptado por años por el duopolio político- empresarial ha marcado un punto de inflexión en Valparaíso. Según los convocantes del Frente Amplio, esta nueva fuerza se levanta desde la experiencia de este proceso, construyendo una alternativa hacia el país, dando muestras de que es posible convocar a los ciudadanos y a la gente, es pos de avanzar en la conquista de los espacios institucionales.

El desafío para este 2017 es una propuesta de desarrollo para Chile (y no para los intereses privados), expresada en temas específicos, como el cambio de la constitución por medio de una asamblea constituyente, una educación pública y de calidad además de un sistema de pensiones como el impulsado por el movimiento “ No + AFP”. Es de esperar que estas opciones ciudadanas democráticas logren el rendimiento electoral esperado.