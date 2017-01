Se crea comisión investigadora por los incendios forestales

Una comisión investigadora por los distintos incendios forestales que asolan el país fue aprobada esta mañana en la Cámara de Diputados por 73 votos a favor y 4 abstenciones.

La iniciativa recabará información sobre los recursos humanos y logísticos con que disponen los organismos públicos para enfrentar este tipo de situaciones, intentando de esta forma evaluar la capacidad de gestión institucional del país para el manejo de las emergencias, a fin de focalizar, los esfuerzos en la administración del daño ocasionado por los incendios y luego, en la prevención de los mismos.

Asimismo, la bancada demócratacristiana aprovechó la ocasión para presentar dos proyectos, relativos al establecimiento de un servicio nacional forestal o CONAF pública y también el de la nueva institucionalidad de emergencia, la nueva ONEMI.

“Como Estado no hemos sido capaces de dotarnos de una institucionalidad que permita, por una parte, tener buenas políticas de prevención , una institucionalidad forestal acorde con las facultades de fiscalizar y controlar, (que hoy no tiene) y por otro lado, de una institucionalidad que permita enfrentar de manera oportuna las emergencias de todo tipo que estamos viviendo en el país y que hemos vivido históricamente”, señaló el parlamentario Fuad Chahin.

El diputado recordó que una de las principales conclusiones de la comisión investigadora del 27-F fue justamente la necesidad de tener una nueva institucionalidad de emergencia. “Han pasado 7 años y todavía no contamos con ella. No quiero que cuando se extingan los incendios, nos olvidemos de la necesidad de contar con una institucionalidad forestal y una de emergencia, que permita tener una respuesta oportuna, contundente y de calidad. Es urgente prevenir estos incendios forestales”

Por su parte, el diputado UDI Celso Morales fue más tajante en su análisis, destacando la ineficiencia que ha tenido el Gobierno , expresada en el trabajo de CONAF y ONEMI, y pidiendo la salida de sus directores. “He estado toda la semana en la zona afectada, Hualañé, Vichuquén. Hemos visto la carencia del personal necesario. Los alcaldes me dicen que el esfuerzo del superavión no tiene consecuencia ya que no hay gente que apoye en terreno. Baja la intensidad del fuego pero no hay nadie que ataque los focos que van quedando”.

Asimismo, emplazó al Ministro del Interior a movilizarse hacia la séptima región además de entregar toda la información respecto de las personas detenidas por la supuesta intencionalidad de los incendios. “En Santa Olga se han quemado más de mil casas. Es importante la presencia de las autoridades en el sector y tener más personal posterior a la acción que haga el avión . Más militares podría ser una buena opción para atacar este fuego” , expresó el parlamentario.