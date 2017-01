Monte Everest: Expedición lo medirá de nuevo para ver si es tan grande como se cree

Un organismo gubernamental de la India aseguró que medirá de nuevo el Everest para sacar de la duda a quienes sospechan que la montaña más alta del mundo vio alterada su altura en el terremoto de 2015, aunque Nepal dijo hoy que aún no ha aprobado tal expedición.

El Servicio de Cartografía de la India, un organismo dependiente del Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la India, afirmó que van a comprobar si la altura del “techo del mundo” sigue siendo de 8.848 metros.

“Llevará algo de tiempo, pero (la expedición) tendrá lugar”, informó hoy a Efe a el topógrafo jefe del Servicio de Cartografía de la India, Swarma Subba Rao, que estimó que se llevará a cabo dentro de “un par de meses”, cuando mejoren las condiciones meteorológicas, además de otros aspectos.

Explicó que, con motivo del 250 aniversario del Servicio de Cartografía de la India, la que es la instancia gubernamental más antigua del país asiático va a llevar a cabo una serie de proyectos, entre ellos volver a medir el Everest.

“En 2015 hubo un terremoto en Nepal y existen dudas entre la comunidad científica de si la altura del pico Everest puede haber cambiado, aumentando o disminuyendo, así que para verificarlo (…) enviaremos una expedición”, afirmó el topógrafo jefe.

Según Rao, el organismo indio ya ha recibido “el consentimiento del Gobierno de Nepal” para llevar a cabo la expedición y será “un ejercicio conjunto” de la India y Nepal.

El Gobierno de Nepal, sin embargo, matizó que no ha recibido todavía ninguna notificación oficial para que el equipo de topógrafos indios lleve a cabo la expedición en el Everest.

“Hasta el momento no se ha hecho ninguna propuesta formal a Nepal desde la India”, reveló a Efe el director del Servicio de Cartografía del país del Himalaya, Krishna Raj.

Según Raj, si finalmente el Gobierno nepalí recibe la petición oficial por parte de las autoridades indias, ésta deberá ser estudiada “antes de tomar la decisión de permitir o no la medición”.

El director del Servicio de Cartografía nepalí insistió, no obstante, en que la colaboración con la India es bienvenida para certificar si la altura del Everest cambió tras el terremoto de abril de 2015, de 7,5 grados en la escala de Richter.

Pero Raj avisó de que, antes de permitir la expedición india, el Gobierno de Nepal deberá tratar el asunto con las autoridades chinas, ya que la cara norte del Everest hace frontera con el gigante asiático.

Casi dos meses después del terremoto que golpeó Nepal en abril de 2015, científicos chinos de la Administración Nacional de Cartografía e Información Geológica aseguraron que tras el seísmo el “techo del mundo” se desplazó tres centímetros en dirección suroeste, mientras que su altura no presentó cambios.

El seísmo causó unos 9.000 muertos y 22.000 heridos y alrededor de 7.000 millones de dólares en pérdidas en Nepal.