El fuerte mensaje que envió Raquel Calderón a quienes presumen de su ayuda por los incendios

A raíz de los incendios forestales, son muchos los que se han manifestado dando muestras de apoyo. Pero muchos son también los que entregan ayudan de manera anónima sin esperar que los demás aplaudan por eso.

Es el caso de Raquel Calderón, quien se encuentra de vacaciones y ha sido duramente criticada por “no estar con la causa”, ni siquiera entregando información, según los usuarios de redes sociales.

Es por esto que “Kel” decidió enviar un mensaje para todos quienes la critican: “No puedo explicarles como se nos parte el alma viendo las imágenes que nos llegan desde Chile, antes de viajar estuvimos ayudando en todo lo que pudimos. Lamentablemente no somos magos, nos gustaría serlo, pero no tengo el poder de hacer desaparecer el fuego que está quemando Chile. Tampoco creo que el publicar y contar la ayuda que uno puede estar haciendo me haga más solidaria. Cuando uno ayuda de corazón lo hace de forma anónima sin esperar el aplauso de los que te rodean. Qué lástima la gente que cree que con insultos están contribuyendo en algo. Fuerza Chile, garra, coraje y valentía a los héroes que están en este minuto combatiendo las llamas en lugar de estar escupiendo veneno por Instagram. ¡Chile es fuerte, su gente tiene un corazón mas grande que todos estos incendios juntos, y nos volveremos a parar! Nosotros seguiremos contribuyendo desde aquí en lo que nos es posible”, señaló.