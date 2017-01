Paparazzis dejan al desnudo a famosa cantante con gran polémica (Fotos + Celulitis)

Las que debieron ser unas vacaciones relajadas y sin problemas, se convirtió en una completa pesadilla. Los paparazzi la estuvieron acechando y sin querer descubrieron que no es tan perfecta como parece.





Se trata de la popular Iggy Azalea, quien fue captada en México junto a su novio disfrutando de unos días de descanso en un yate. La intérprete de Team se puso un diminuto atuendo que le jugó una travesura.

La Iggy no se percató que el bikini rojo y los potentes rayos del sol dejarían al descubierto su celulitis. Pues con un acercamiento a las instantáneas se nota que sus atributos no son lo que parecen y además está pasadita de peso.

Y es que todos están acostumbrados a verla impecable en cada imagen de Instagram, pero el paparazzi captó lo que nadie había visto, ya que de su trasero colgaba esa molesta piel de naranja y su novio lo hizo más evidente al manosearla descaradamente.





Después de esto, las prominentes curvas de Iggy ya no serán vistas de la misma manera, pues no sólo su galán Ljay Currie fue el culpable del secreto de sus perfección, también el bikini y los filtros que esta vez no la salvaron.

Aquí las imágenes: