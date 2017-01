La predicción de Carl Sagan sobre EE.UU en 1995 se hace realidad

No es la primera vez que un libro predice en sus páginas un futuro que años después parece asimilarse bastante. Fahrenheit 451 describe una sociedad dependiente de la tecnología que como consecuencia deriva el aislamiento social de sus individuos. Desde hace unos años, los teléfonos han substituido las palabras en muchos espacios públicos, como en el libro de Ray Bradbury las pantallas planas de la calle captan toda la atención de los ciudadanos.

Otro claro ejemplo es 1984 . El control absoluto que ejerce el poder sobre sus ciudadanos podría parecer una teoría muy perversa de George Owell si no existieran los casos de espionaje destapados por Edward Snowden o la continua vigilancia a la que están sometidos los usuarios de internet gracias a sus datos personales.

Un nuevo caso donde la literatura atrapa a la realidad es el libro de El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad. Este libro del astrónomo Carl Sagan publicado en 1995 esconde un apartado que el divulgador científico norteamericano tituló como “Un presagio de la época de mis nietos”.

La cita empieza adivinando una “economía de servicios y de información”, donde “casi todas las industrias manufactureras se hayan ido a otros países”. Se avanzó a una deslocalización en EE.UU que ha creado muchos beneficios a las grandes empresas que han dejado el país para producir más barato.

Suspecting Carl Sagan had either a time machine or a crystal ball.

Ok, probably the time machine. pic.twitter.com/zpKH1HUYhz

— Charles Bergquist (@cbquist) 23 de enero de 2017