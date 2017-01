Senador De Urresti afirma que plantaciones de pinos y eucaliptos generan “desiertos verdes” propicios para incendios forestales.

Junto con lamentar los incendios forestales que hoy afectan al país, el senador Alfonso De Urresti consideró que se hace necesario también hacer un análisis de fondo de las causas, apuntando a hacerse cargo de variables tan importantes como el cambio climático y como este impacta en nuestro ecosistema.

“Por otro lado, se hace evidente la crisis que genera la propagación de plantaciones exóticas, tanto de pinos y eucaliptos, generando desiertos verdes con condiciones de mayor combustión. Para eso es fundamental terminar el largo ciclo del Decreto Ley 701, generado en otro contexto y con otros objetivos, y no permitir más la expansión de estas plantaciones”, subrayó De Urresti.

El senador socialista también enfatizó que es necesario superar la institucionalidad de la CONAF pues ésta no tiene las herramientas jurídicas necesarias. “Avanzar hacia la creación de un Servicio Forestal es hoy más fundamental que nunca, uno que pueda trascender a la CONAF, para resguardar de mejor forma las aéreas protegidas y pueda combatir los incendios forestales de mejor manera”, declaró el legislador.

En su reflexión, el senador por Los Ríos apuntó también a que en el debate se soslaya el problema de la adquisición de agua para combatir incendios o para consumo humano, la cual deben financiar a un alto costo el gobierno o los municipios, comprando muchas veces el recursos hídrico a las empresas sanitarias. El legislador hizo ver que muchas de las comunidades afectadas viven gracias a los APR, porque son zonas rurales que no tienen factibilidad de agua potable.

De Urresti dijo que “ciertamente el drama de las familias afectadas es real, pero eso no se soluciona solo gracias a la donación de botellas de agua que hacen muchos de los mismos que se niegan a modificar el Código de Aguas, porque no quieren que sea un bien de uso público, y que prefieren pagar millones antes que devolver los derechos de agua que no ocupan, así como aquellos que tampoco quieren perfeccionar las normas que regulan las sanitarias y que en estos temas guardan un silencio absoluto”.

El Ciudadano