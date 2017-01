Los expertos descifran el lenguaje corporal del matrimonio Trump

Todo un lenguaje corporal propio. Es la conclusión a la que llega la experta en lenguaje corporal India Ford al analizar el comportamiento de Donald Trump y su esposa Melania, recoge el diario ‘The Independent’. La especialista cree que la pareja entrena para parecer más natural.

A juzgar por los gestos de la primera dama en el baile de la jornada de investidura, según Ford Melania Trump “no se sentía cómoda en su pellejo” y parecía que “andaba sobre una cáscara de huevo”.

Look how awkward @realDonaldTrump and @MELANIATRUMP dance. https://t.co/i6zCOQNiHk does that look like a couple who likes really each other?

— Pete Marriott (@PeteMarriott) 24 de enero de 2017