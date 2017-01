Kel Calderón realiza duras críticas a quienes presumen de su ayuda por incendios

Kel Calderón se encuentra de vacaciones junto a su pololo, Pangal Andrade, en Punta del Este, pero de igual forma quiso manifestarse sobre la gran cantidad de incendios que afecta al país.

Mediante su cuenta de Instagram la egresada de derecho, expresó su sentir y explicó que antes de sus vacaciones sí cooperó con los afectados. Esto debido a la cantidad de insultos que ha recibido por “no estar con la causa”.

“No puedo explicarles como se nos parte el alma viendo las imágenes que nos llegan desde Chile, antes de viajar estuvimos ayudando en todo lo que pudimos. Lamentablemente no somos magos, nos gustaría serlo, pero no tengo el poder de hacer desaparecer el fuego que esta quemando Chile. Tampoco creo que el publicar y contar la ayuda que uno puede estar haciendo me haga mas solidaria. Cuando uno ayuda de corazón lo hace de forma anónima sin esperar el aplauso de los que te rodean. Que lástima la gente que cree que con insultos están contribuyendo en algo. #FuerzaChile, garra, coraje y valentía a los héroes que están en este minuto combatiendo las llamas en lugar de estar escupiendo veneno por Instagram. Chile es fuerte, su gente tiene un corazón mas grande que todos estos incendios juntos, y nos volveremos a parar! nosotros seguiremos contribuyendo desde aquí en lo que nos es posible”, escribió junto a la fotografía.

La joven recibió cerca de 15.000 “Me Gusta” 15.449 y cientos de comentarios, muchos de los cuales le manifestaron su apoyo.