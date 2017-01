Estaban pasados de heroína y en lugar de ayudarlos se burlaron de ellos transmitiendo por Facebook Live

Consultado sobre si estaba arrepentido por haber puesto ese material en vivo, Garner respondió que no tenía por qué avergonzarse. “Era un espectáculo. Me hizo reir. Cuando los niños vean este video, ¿sabes qué dirán? No quiero lucir como un estúpido, no quiero usar drogas“.

Después de unas horas, la Policía de Memphis llegó al lugar y una ambulancia se llevó a la pareja de adictos a un hospital. La mujer estaba libre bajo fianza, por lo que se determinó que violó las condiciones por las que estaba en libertad y fue llevada nuevamente en custodia.