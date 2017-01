Tenencia responsable de mascotas: Onemi deberá incluir rescate de animales en sus protocolos

Tras casi 8 años de una engorrosa tramitación en el Congreso y luego de permanecer dos en Comisión Mixta a la espera del envío de indicaciones por parte del Ejecutivo, el pasado miércoles se aprobó finalmente en esa instancia el proyecto de Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Ahora, solo debe ser ratificado por ambas cámaras, lo que -según el senador Guido Girardi, su impulsor- ocurrirá en marzo cuando el parlamento vuelva de vacaciones.

Entre los puntos más importantes de la iniciativa, destaca la creación de un registro de mascotas y sus dueños, obligando a éstos a proporcionarles alimento, albergue y buen trato, además de los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar.

“El proyecto establece un nuevo estatus de garantía para los animales. Es decir, es como cuando tú tienes un hijo, tienes un conjunto de responsabilidades. Si tú quieres tener una mascota, un animal, tienes que pensar que eso te va a obligar a responsabilizarte y evaluar si vale la pena o no traerlo”, explica Girardi. El parlamentario añade que, por ejemplo, “la gente tiene un perro y lo deja en la calle, entonces ahora se va a sancionar a quienes los tengan ahí y no en una casa o departamento”. Lo mismo, añade, ocurrirá con quienes tengan un animal y no lo alimenten o no lo cuiden cuando este se encuentre enfermo, o no recojan sus fecas desde los espacios públicos.

En el caso de los animales que se encuentran en la calle, el municipio tendrá la responsabilidad de recogerlo, llevarlo a un centro de atención transitorio para esterilizarlo y desparacitarlo y devolverlo al dueño -quien deberá pagar el costo de este tratamiento-, al lugar donde fue encontrado u ofrecerlo en adopción a quien lo quiera tomar, labor que podrá realizar en conjunto con organizaciones de protección animal.

Cárcel para los maltratadores

Junto con ello, la ley castigará con presidio a quienes maltraten a los animales. “Hoy está castigado con sanción penal o multa, es decir, la sanción penal es conmutable por una multa. Ahora, cuando haya maltrato animal y sea severo, con sufrimiento o muerte, será siempre con multa y sanción penal. Ya no será conmutable, es decir, el tipo tendrá la multa y, además, la sanción penal”, explica Girardi.

La norma regula también la tenencia de perros que impliquen mayor peligrosidad. “Tener un perro bravo es como tener una pistola cargada”, señala el congresista, explicando que en caso de que uno de estos animales muerda a alguien, sobre su dueño recaerán las sanciones penales y agravadas. “Ahora se establece la Responsabilidad Civil Objetiva, en donde ya no se tendrá que demostrar que tú tenías la intención de que el perro mordiera para hacerte responsable, basta que muerda a alguien para que tú seas responsable penal o civilmente”, indica.

Rescate en catástrofes

El miércoles pasado El Ciudadano conversó con Francisco Henríquez, director de la organización ORCA Chile, quien desde la zona de los incendios hizo un lamentable diagnóstico de la situación de los animales, ocasión en la que aprovechó de manifestar la necesidad de incluirlos en los protocolos de evacuación. Para ello planteó como ejemplo de lo dificultoso que se vuelve todo cuando eso no ha sido considerado, el hecho de que al momento de darse la orden de evacuar hay mucha gente que no lo hace porque no quiere perder a sus animales. “Arriesgan su vida, la de los voluntarios de Bomberos y de los equipos de rescate que tienen que ir a buscarlos. Entonces, incluir al animal evita todo este caos”, argumentó.

En ese sentido, la futura ley de Tenencia Responsable de Mascotas establece en su artículo 35 que la Onemi “incorporará en sus protocolos de rescate instrucción dirigida a rescatar mascotas o animales de compañía y realizará campañas preventivas para educar a la población en el manejo de mascotas o animales de compañía en situaciones de catástrofes”.

“Queremos que la sociedad le dé cada vez más un estatus de respeto y derechos a los animales y la naturaleza, porque son seres vivos que tienen conciencia, inteligencia, sentimientos y, en ese sentido, me parece que es muy importante que en situaciones de catástrofe, en donde evidentemente los seres humanos son prioritarios, eso no quiere decir que no existan políticas para proteger a animales en casos como los incendios”, señala al respecto Girardi.

Daniel Labbé Yáñez

Daniel Labbé