Las fotos de Kristen Stewart y Stella Maxwell besándose que confirman su relación

Como sabemos, en el mes de noviembre Kristen Stewart terminó su intenso romance con St Vincent. Desde entonces circulan versiones de una nueva relación: si bien ninguna de las dos lo confirmó, la protagonista de Crepúsculo estaría saliendo con la modelo Stella Maxwell.

Ahora, no les queda otra que salir a confirmarlo. Es que un reportero gráfico las encontró besándose en público y el registro de su cámara ya ha recorrido el mundo entero. Allí las chicas se ven in fraganti, dentro de un auto en Milán.

Kristen y Stella viajaron para presenciar el Milan Fashion Week y todos los que las vieron juntas notaron lo bien que les sienta su relación. “A Kristen se le ve muy feliz con Stella, ninguna de las dos tiene problema alguno a la hora de intercambiar gestos de cariño, pero tampoco hasta el punto de resultar empalagosas. Actúan como dos amigas que se tienen mucho afecto y está claro que su romance es muy flexible e informal. Además, Stella es un encanto, una chica muy optimista, relajada, sonriente y totalmente adorable”, expresó una fuente de la revista People.

Durante los últimos años Kristen ha cambiado notablemente su forma de relacionarse con los medios de comunicación y sus propios seguidores. La actriz en más de una oportunidad habló sobre su intimidad y su sexualidad. “No me avergüenzo, ni me siento confusa. Las cosas están cambiando en este ámbito y no solo para mí. Ahora se nos permite aceptarnos tal y como somos y animar a los demás a que sean la mejor versión de sí mismos”, expresó en diálogo con la revista Vogue.