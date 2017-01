La historia de la mujer de Santa Olga que hizo derramar lágrimas a todo Chile

Durante un despacho en vivo en el matinal de Chilevisión, se contó la historia de Agustina Zapata, una mujer que lo perdió todo durante los incendios en la localidad de Santa Olga, en Constitución.

La resignada mujer mostró en pantalla lo que quedó de su casa y contó la horrible situación que le tocó vivir:

“Estaba tan contenta con mi casa, la había arreglado hace poquito, había construido otro bañito, porque tenía un baño dentro y otro afuera, estaba tan feliz y ahora quedamos sin nada”

“Lloré un buen poco y le pedí a Dios que me de fuerza, para soportar esta prueba, que nos dé fuerza para pararnos, que nos dé para empezar, de nuevo, para poder limpiar, que nos den una manito para algo. Somos personas de esfuerzo, de trabajo, con tan poco, porque esta zona, somos todos de trabajos madereros, forestales no más y ahora, quemándose los bosques, yo creo que los hombres van a quedar todos sin trabajo y no sé de donde vamos a sacar recursos para poder seguir subsistiendo”

Luego de escuchar la historia de Agustina, el vocero de la Fundación Desafío Levantemos Chile, que se encontraba en el estudio, le dio una increíble noticia a la afectada mujer:

“Nos ha conmovido profundamente su historia, la actitud que tiene, su entereza, y es por eso que le queremos dar una mano… y le vamos a construir su casa, se la vamos a amoblar entera, para que pueda volver a pararse y sus sueños se vuelvan realidad una vez más”.

Emocionada, Agustina les agradeció: