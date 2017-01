Estas son algunas cosas que jamás deberías buscar en Google

Aunque en este artículo te decimos que no indagues mucho sobre estas cosas, seguro vas a ir de inmediato a buscar en Google. Y es totalmente válido que lo hagas, pero te advertimos que no. Aquí una lista de las siguientes cosas que nunca, nunca deberías buscar.

10 cosas que nunca deberías buscar en Google

1. Krokodil

Krokodil es el nombre popular que se le da a la desmorfina, una droga derivada de la morfina y opioides (medicamentos para aliviar el dolor). En Rusia y Ucrania se usa como sustituto de la heroína, pero los efectos secundarios son terribles. Al parecer, si se consume a menudo, literalmente se puede sentir cómo la piel se “cocina” desde adentro y se “come la carne”. Además, provoca gangrena y hemorragias. Las imágenes son impactantes, si no tienes mucha resistencia, abstente de buscarlo en Google.

2. Fournier

Si eres seguidor del basquetbol y la NBA, sabrás que Fournier es el apellido de un jugador del Magic de Orlando. No obstante, si escribes en el buscador de Google esta palabra, automáticamente te aparecerá información sobre un tipo de gangrena que afecta los genitales masculinos o femeninos y, quedas advertido/a, ¡es terrible!

3. Larva de boca

No quiero, ni puedo –pero lo hago– imaginar de qué se trata porque la simple frase me da náuseas. Estoy 100 % de que es lo que imaginamos, algo muy asqueroso. Hazte el favor y no lo busques.

4. Tripofobia

Debo admitir que hace algún tiempo busqué esta palabra para saber de qué se trataba… terminé con comezón por todo el cuerpo y te aseguro que no me quedaron ningunas ganas de volver teclearla. La tripofobia es la repulsión a las figuras geométricas juntas, en especial los pequeños hoyos y rectángulos. Cabe decir que no todas las personas la padecen.

5. Síntomas de enfermedades

Esto es algo que todos hemos hecho al menos una vez en nuestras vidas desde que tenemos acceso a Internet. Sin embargo, no es lo correcto. Lo mejor que puedes hacer es ir al médico y él te dirá exactamente lo que padeces.

6. Comida

¿Sabías que si buscas tu comida favorita en Google, es muy probable que te dé más hambre de la que ya tienes? Mejor busca en la despensa o refrigerador.

7. Ladilla

En diferentes países de Latinoamérica la palabra “ladilla” va dirigida a una persona extremadamente fastidiosa. Pero si escribes esa misma palabra te encontrarás con algo que no quieres ver. La ladilla es un insecto anopluro que pueden vivir en el exterior de nuestros cuerpos, algo así como los piojos pero más desagradables.

8. Coprofilia

Cuando pensabas haberlo visto todo, te contamos sobre la coprofilia. Es un fetiche sexual que produce excitación por las heces. No hay nada más que decir, esto ya es suficientemente escatológico.

9. Google

¿Para qué buscar en Google, “Google”? Esto suele ocurrirles constantemente a nuestros abuelos o papás, porque no dominan el mundo de Internet. El resto, sabemos que con escribir lo que deseamos es suficiente.

10. Leukoplakia

Si eres fumador quizá no quieras ver lo que es la leucoplasia, pero creo que es lo único que recomendaría ver para que termines con ese vicio tan dañino. Esta enfermedad bucal produce unos parches en la lengua y las mejillas, y son muy dolorosos y también desagradables a la vista.

Vía: Supercurioso