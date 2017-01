Filtran fotografías de Selena Gómez y The Weeknd que indicarían que su relación ya es oficial

Muchos rumores han girado en torno a la relación de Selena Gómez y The Weeknd. Sobre todo por sus ex parejas quienes no han estado muy felices con la nueva relación.

Tanto Bella Hadid como Justin Bieber han dejado ver que no comparten este nuevo romance.

Sin embargo, los aludidos no han dicho una sola palabra.

Pero ahora se filtraron unas fotografías en donde se les ve muy felices de la mano, por lo que todo indicaría que ya su relación es oficial.

Además, una fuente cercana a ellos detalló al portal E! que ambos se llevan muy bien, se atraen mucho y cada vez que no están juntos están hablando por teléfono.