Estas son las causas por las que se producen los incendios forestales y los porcentajes de incidencia

Porque antes de buscar culpables es necesario saber cuál es la incendia de las causas.

Causas inmediatas:

Naturales: Fenomenos naturales (rayo, volcanes,…)

Antrópicas: Fenomenos causados por el hombre.

Causas Naturales: El fenómeno natural sin lugar a dudas que más incendios causa son los rayos, hay otro tipo de fenómenos como pueden ser los volcanes o los terremotos que por su poca frecuencia y por producirse en espacios geográficos muy determinados aunque pueden causar incendios no tienen la importancia del rayo.

También en circunstancias excepcionales pueden provocar incendios una serie de fenómenos como pueden ser el choque de dos piedras silíceas que produzcan una chispa, minerales muy transparentes que pueden actuar de lente produciendo una combustión con la acción del sol…este tipo de fenómenos son muy inusuales y se tienen que dar unas circunstancias excepcionales por lo que su incidencia en cuanto a incendios es mínima.

Si hacemos un análisis estadístico de los incendios causados por fenómenos naturales observamos:

Rayo provoca un 5%(Galicia menos del 1%) En otros puntos de España como puede ser la cordillera Ibérica, Aragón…donde se producen tormentas secas, es decir que no van acompañadas con lluvia, que los incendios producidos por rayo aumentan hasta porcentajes del 25%.

De todas formas los rayos tienen una incidencia muy pequeña, siendo un poco más alta en lugares que por su climatología, lugares de mucho calor y muy secos, son más propicios a este tipo de incendios.

Causas Antrópicas: Las podemos dividir en:

-Accidentes: Son los incendios producidos al suceder algún accidente de vehículos o máquinas en lugares en los que por su proximidad al monte puedan extenderse a este.También se pueden producir por al estar trabajando con maquinaria forestal y esta suelte alguna chispa que pueda prender.

Hay algunos accidentes que aunque son muy escasos cuando se producen causan incendios muy importantes como son los accidentes militares, por ejemplo prácticas de tiro en las que algún proyectil de cañón etc…Explosione en el lugar equivocado.

Podemos incluir también los accidentes de los globos aerostáticos pero son muy inusuales así como los producidos por los fuegos artificiales que también son muy esporádicos.

La rotura de cables e alta tensión también puede producir incendios.

En épocas pasadas se producían incendios debido a los trenes de vapor que en su recorrido caían en ocasiones brasas.En la actualidad este problema ya no existe debido a que los trenes son eléctricos o diesel.

-Negligencias: Son los incendios producidos por no tomar las precauciones necesarias en actividades que pueden entrañar peligro de incendio.

Se incluye aquí todas las actividades del uso del fuego de tipo agrario donde no se han tomado las medidas de control necesarias (quema de rastrojos, matorrales, restos de cultivos…) También están incluidos los incendios provocados por actividades derivadas del uso del monte como ocio, hogueras mal apagadas, colillas, etc… .

-Intencionados: Son aquellos en los que existe una intencionalidad, es decir que se causa fuego de forma premeditada.Muchas veces la línea que separa las negligencias de los incendios intencionados es muy fina y es difícil dilucidar si hubo o no hubo intencionalidad.

Si miramos estadísticamente las cifras vemos que:

Accidentes un 10% dependiendo mucho de la zona, no va haber el mismo porcentaje en una zona muy poco transitada que en una muy transitada.

Negligentes un 30%, Intencionados un 30%, y Desconocidos (no se sabe cual es la causa) un 30%.