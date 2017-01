El amor NO se puede fingir y estas 15 diferencias entre los Obama y los Trump lo demuestran

Durante los pasados 8 años vimos la evolución de Barack Obama como presidente de Estados Unidos y desde el principio dijo, en incontables ocasiones, que su esposa, Michelle, siempre estuvo a su lado, apoyándolo y guiándolo.

Los Obama quizá no le simpatizaron a todas las personas, pero el lenguaje corporal no miente y al comparar las fotografías de esta pareja con las de los nuevos esposos presidenciales, Donald y Melania Trump, nos damos cuenta de que el amor no se puede fingir, y de que la antigua pareja presidencial tenía un encanto que sobrepasaba las ideologías políticas.

1. Su boda

Donald y Melania se conocieron en 1998, se casaron en el 2005, cuando él tenía 58 años de edad y ella 34. Melania era modelo y Donald un multimillonario; la novia usó un opulento vestido Christian Dior.

Barack conoció a Michelle en 1989, ambos trabajaban en una firma de abogados, ella era su tutora; salieron por tres años y se casaron en 1992.

2. “Nuestra victoria” vs. “MI victoria”

3. La familia

4. “Lo hicimos juntos” vs. “Lo logré”

5. “Cuando estoy contigo el mundo entero no importa” vs. “Posa para la cámara”

6. Un beso sorpresa vs. “No olvides lucir bien en las fotos”

7. “¿Te digo un secreto?” vs. Foto típica de Instagram

8. La sincronía de Barack y Michelle “no está mal” vs. La cara de Melania de “¡WTF!”

9. Beso sincero vs. “Yo lo único que quería era un sugar daddy…“

… “Y terminé siendo la primera dama”.

10. “Eres mi tesoro” vs. “Eres mi billón de dólares”

11. Primer baile presidencial

Melania y Trump parecen La Bella y la Bestia.

12. Quédate con quien te mire como Melania lo mira a él… aunque estés bien feo

13. El amor se demuestra en los pequeños gestos vs. Anuncio de perfume

14. Porque no siempre se puede ser tan serio… ¿O sí?

15. “Me encanta estar contigo” vs. “Lo que tengo que hacer para seguir con mis lujos”

Ahora queremos dar el adiós a los Obama citando el discurso que Barack pronunció para Michelle, cuando se despidió de la Casa Blanca:

“Michelle, por los pasados 25 años no solo has sido mi esposa y la madre de mis hijas, también has sido mi mejor amiga. Tomaste un papel que no pediste, y lo hiciste tuyo con gracia, estilo, y sentido del humor.

“Hiciste de la Casa Blanca un lugar que pertenece a todos. Una nueva generación que fija sus metas más altas porque tú eres su ejemplo a seguir. Tú me haces sentir orgulloso; tú haces que la nación se sienta orgullosa”.

Y no, no estoy llorando, son sentimientos que se escapan de mis ojos