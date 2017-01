Joven cuenta como fue irse a vivir con su novia y su relato deja a todos riendo a carcajadas

¡Las relaciones amorosas son impredecibles!.

A veces están llenos de momentos de felicidad, mientras que en otros con suerte se pueden ver las caras, esto es parte de la vida y de la convivencia. Lo que sin embargo, no sabíamos tan bien, es que el momento en que decidimos dar un paso adelante en la relación e irnos a vivir con ella o él, puede resultar en algo totalmente distinto a lo que imaginábamos.

Un usuario de Twitter llamado Arthur Dayne, quiso comunicarle al mundo cómo el haberse ido a vivir con su novia le cambió la vida, lo divertido es como lo relata… Los publicó en Twitter y los comentarios no tardaron en viralizarse, aquí los hilarantes tweets de Arthur que ya todo el mundo conoce.

Echa un vistazo:

“Le pregunté a mi novia por qué cambia las sábanas todos los días. Ella respondió ‘porque se ensucian cuando dormimos en ellas’. Para mi es extraño porque siguen del mismo color”.

“Luego inventó una “regla” que no me permite acostarme con la ropa que usé en el día. Todavía me cuesta entender por qué”.

“Hoy lavó mi ropa interior. Vi pasar la vida delante de mis ojos mientras me preguntaba si los había revisado antes. Me asustaba mirarla a los ojos”.

“Cuando era soltero tenía sólo una almohada. Ahora tengo 12. No puedo evitar preguntarme ¿para qué?. Ella dice que es por decoración. ¿PARA QUIÉN?”.

“¿Han oído hablar de esas cosas llamadas toallas de decoración? Ella las compró y no puedo usarlas para secarme las manos. Dios mío, ¿Por qué?”.

“Esto funciona para ambos lados, su auto se averió y yo lo arreglé en vez de que lo llevara al mecánico. No podía creerlo”.

“La luz del aceite estaba encendida y dijo que no sabía por qué era. Se lo cambié y cuando vio la luz apagada gritó como loca”.

“La secadora estaba mala cuando nos mudamos acá. Arreglé el motor y ella pensó que yo era una mago. ¿Sabrá que es sólo una máquina?”.

“Déjenme contarles lo que hizo con la ducha. Compró una cortina de baño doble. Nunca había visto algo así. ¡Ahora hay plástico dentro de la tina y afuera también!”.

“Yo creía que era inteligente, pero las mujeres tienen esto de la vida completamente resuelto. No sé como sobreviviría sin una chica de ahora en adelante”.

“Me pregunto si todos los hombres llegan a un punto en sus relaciones en el que se preguntan qué harían sin su mujer. Porque al parecer estuve mal durante años…”

“Miren esto. Ella me compró 3 desodorantes. Le pregunté ‘¿Tengo 3 brazos?’. Ella dijo que era por si se me acababan”.

“Yo estaba taaaaan en contra del matrimonio pero estar en una relación me ha hecho pensar. Esto podría ser bueno”.

“Déjenme contarle lo que hizo con mi ropa. ¡Puso mi ropa interior en un cajón, mis shorts en otros, mi ropa de ejercicio en otro, y colgó las camisas. Nunca había visto algo así”.

“Estoy convencido de que las mujeres son la clave para el éxito. ¿Cómo se supone qué debo recordar todo esto por mi cuenta?”.

“De todas formas, no son sólo las cosas que hace lo que la convierten en una persona tan fantástica, sino quién es ella. Le da luz a cada uno de mis días”.

¿Qué te parecieron los Tweets?.