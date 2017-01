Maluma cumple 23 años y estas imágenes prueban por qué es el “sex symbol” del momento

Su edad pareciera no coincidir con la popularidad que ha adquirido este joven nacido en Medellín. Maluma siempre soñó con ser jugador de fútbol, pero un giro inesperado cambió su vida. Hoy, a los 23 años, está en boca del mundo.

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, inició su carrera musical a los 15, cuando compuso con un amigo No quiero. A partir de allí, comenzó una vertiginosa trayectoria.

Pero no solamente es reconocido por su talento a la hora de cantar o destacado por su facilidad de agotar las localidades en cualquier lugar que se presente. Maluma ha maravillado al público femenino, pese a que luego de grabar junto con Ricky Martin, algunos sembraron el rumor de su bisexualidad.

Y pese a la polémica que se desató por la letra de Cuatro Babies, su fama continúa en franco ascenso. “Ya no sé que hacer, no sé con cuál quedarme, todas en la cama saben maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo“, dice el tema.

Pero más allá de eso, el colombiano juega otro papel en sus canciones que vuelve loca a las mujeres: el de un hombre malo. El combo del sexo en sus letras sumado al recientemente mencionado es una mezcla explosiva que lo ha catapultado a lo más alto de la fama.

Y otro de los aspectos que respaldan esto son las redes sociales. Suma tres millones y medio de seguidores en Twitter, casi 20 millones en Instagram y en Facebook superó los 22 millones de “me gusta”.

Sin dudas, Maluma no sólo es un ícono de la música sino que su sensualidad justifica por qué se convirtió en un “sex symbol”. Y estas fotos lo demuestran: