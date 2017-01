Kendall Jenner se animó a contar lo más salvaje que hizo en la secundaria y no podrás creer qué fue

Tiene fama de ser una de las hermanas Kardashians-Jenner más tranquila, pero, al parecer, su adolescencia fue distinta.

Kendall Jenner tiene fama de ser una de las hermanas Kardashians-Jenner más tranquila, centrada y relajada. Pero puede que la confesión que se animó a hacer en su blog personal muestra un costado distinto.

“He crecido un montón desde entonces, pero siento que, en cuanto a personalidad al menos, era bastante similar a lo que soy ahora”, comenzó. Es que sus padres, Caitlyn y Kris Jenner, eran bastante relajados cuando se trataba de fiestas de la secundaria.

“Como mis padres no eran muy estrictos, Ky y yo eramos súper responsables. Podíamos tener fiestas para nosotras si lo querríamos, pero simplemente no nos importaba. Invitábamos a muchas personas a pasar el rato, pero nunca fue la típica fiesta de secundario”, explicó.

Pero entonces, ¿qué fue lo más salvaje que Kendall hizo en su adolescencia? Al parecer, todo tiene que ver con un chico que le gustaba. “Mentirle a mis padres sobre dónde estaba a la noche”, detalló. Es que tenía un novio nuevo que sus padres no conocían, lo cual se dificultaba a la hora de salir.

“Mi papá no sabía que tenía un novio! Por más que mi madre tenía una idea, me resultaba extraño contarles, porque creía que me metería en problemas”, explicó, previo a agregar que está contenta con el hecho de que sus padres “confiaran en mí lo suficiente como para que me dejasen tener una buena experiencia en el secundario”.