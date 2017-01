Malia Obama aclara su posición frente al nuevo gobierno de Trump de esta manera

Después de que su padre le dijera adiós a la presidencia de Estados Unidos y se la pasara al odiado Donald Trump, la joven Malia Obama ha comenzando a hacer su vida como ciudadana de la mejor manera. Y entre trabajar para luego comenzar la universidad, decidió asistir a una protesta en contra del Trump por un oleoducto que su papá paró y que ahora el empresario volvió a poner en marcha.

Está luchando en contra de la reanudación de la construcción del oleaducto Dakota Access. La marcha ha tenido lugar en el Festival de Cine Sundance. Y según algunos de los manifestantes, esta infraestructura contaminará las fuentes de agua potable de la zona, y también dañará lugares sagrados para los nativos americanos.

“”Ser testigo de cómo un ser humano y una mujer explora su interior y sale de su familia y de los apegos que este país tiene con ella… porque ella reconoce, independientemente de su apellido, que si no participa en la democracia, no habrá mundo para sus futuros hijos. Malia reconoce, independientemente de su apellido, que si no participa en la democracia, no habrá mundo para sus futuros hijos”.