Esta chica cambia de piel cada 6 semanas: Sus compañeros de clase le tienen miedo

Shalini Yadav tiene 16 años y sufre una muy extraña enfermedad. La joven lo ha pasado muy mal debido a la Eritrodermia que padece y que hace que su piel cambie cada 6 semanas.

Sus compañeros de clase se asustan mucho, por lo que el colegio al que asistía tuvo que expulsarla.

Según informó el Daily Mail la chica tiene que remojar su piel en agua cada una hora y humectarla con crema cada 3. Sin embargo, su familia se compone por 8 integrantes, por lo que comprar la crema no es barato para ellos… Es por eso que Shalini ha tenido que cambiar de piel desde que nació.

“Hemos visto distintos doctores, pero ninguno ha podido curarla y su condición continúa empeorando (…) Me siento tan inutil cuando veo su piel que se cae, causando un terrible dolor en mi hija. La enfermedad no la está matando, pero si está tomando su vida poco a poco. No tenemos idea de a dónde ir ni a quién consultar”, relató Devkunwar, la madre de la chica.

Debido a la grave enfermedad, Shalini no puede movilizarse con facilidad y siempre necesita mucha ayuda. Es tanto lo que sufre que su propia madre ha pensado en que la muerte sería un camino más feliz para ella “es mejor morir que vivir una vida de miseria”, señaló.

Pero Shalini quiere vivir y sólo pide que alguien la ayude y acepte: “Quería estudiar, pero me expulsaron del colegio porque los niños se asustan al ver mi rostro. Todos en la familia sufren por mi condición médica, pero ¿es mi culpa? ¿Qué pecado cometí para ser condenada con tal enfermedad? Quiero vivir. Por favor ayúdenme si pueden”, confesó.