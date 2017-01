Bella estadounidense coquetea con Marco Ferri en el reality español “Gran Hermano”

Marco Ferri está participando en el reality español, Gran Hermano y aunque ya se ha ganado el cariño del público, Aylén Milla está preocupada. Esto porque pusieron a Marco en medio de un romance con Alyson Eckmann.

Alyson tiene 26 años y es una popular animadora, cantante y locutora española de origen estadounidense ex polola del protagonista de la serie El príncipe, Alex González.

Al parecer, la estadounidense tendría fuertes coqueteos con Marco Ferri. Aunque al interior del reality ya hablan de un romance, no está confirmado.

Alyson Eckmann fue clara y habló con Marco; “Si yo fuera tu novia estaría preocupada”. Aylén Milla habló con LUN y comentó que; “Esta amistad, sinceramente, no es de las que más me agrada, porque no me gusta que ella tenga segundas intenciones. Fácil no es. A veces quiero treparme a los techos. Confío en él y a la vez no me agrada, pero tampoco puedo hacer nada, porque ni siquiera le puedo hacer llegar un mensaje porque es imposible. Entonces sólo tengo que guardar calma y tranquilidad”.

“Yo le di mi confianza. Siempre y cuando él me tenga respeto, yo se lo voy a tener también”, finalizó la argentina.