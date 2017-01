Jefe de Aduana Argentina desconoce los 30 mil desparecidos de la dictadura

El ex carapintada Juan José Gómez Centurión señaló que "no es lo mismo 8 mil verdades, que 22 mil mentiras". Además sostuvo que en la dictadura trasandina no se aplicó un plan sistemático de represión.

El jefe de la Aduana, recientemente repuesto en su cargo por Mauricio Macri tras estar involucrado en un caso de corrupción, Juan José Gómez Centurión – quién fue un carapintada del Ejército argentino – realizó polémicas declaraciones al referirse de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura argentina durante su participación en el programa de televisión "Debo Decir". En este sentido el militar retirado señaló que la dictadura cívico-militar "no fue un plan sistemático" sino "un modelo caótico de conducción de la guerra", donde por ejemplo los centro de reclusión, tortura y exterminio fueron "lugares descentralizados". En esa misma línea, Gómez Centurión desconoció al cifra de 30 mil desaparecidos y pidió no formar a la juventud "con consignas" porque "no es lo mismo 8 mil verdades, que 22 mil mentiras"."Ocho mil personas muertas desde el punto de vista social es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras", agregó. Para Gómez Centurión lo que paso en 1976 fue "un torpe golpe de Estado. Tomaron el poder y lidiaron con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que ya había arrancado en 1975 con un orden constitucional de aniquilamiento" y recalcó que "lo que ocurrió en los 70 fue una desgracia. No hay nada para reivindicar ni de un lado ni del otro" e insistió con "encontrar el sentido de verdad del contexto histórico".