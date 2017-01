VIDEO: Polémica en España por insulto de Cristiano Ronaldo a los hinchas del Real Madrid

Es una historia de amor y odio que en algún momento tenía que reventar. Cristiano Ronaldo se encuentra en el centro de la polémica en España, luego de que fuera captado por las cámaras de televisión insultando a los hinchas del Real Madrid.

El hecho ocurrió en la goleada del cuadro dirigido por Zinedine Zidane por 3-0 sobre la Real Sociedad durante la última fecha de la Liga española, donde el portugués se lució con un golazo y una asistencia.

Sin embargo, en el minuto 23 del primer tiempo y cuando el marcador aún estaba en cero, el luso perdió un balón en el ataque y los fanáticos merengues lo pifiaron, a lo que el atacante respondió con un fuerte insulto: “Hijos de puta”.

El video rápidamente se viralizó y el entrenador del conjunto blanco debió salir en defensa del jugador: “No creo que lo hayan pifiado personalmente a él. Fue una bonita victoria”.

“Cristiano siempre va a tener críticas: cuando no marca, cuando juega en una posición diferente. Está bien, siempre va a hacer la diferencia para este equipo. Puede haber partidos que puedes jugar peor, pero los que no han jugado al fútbol no lo pueden entender”, cerró.