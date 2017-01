Presidente de la Corte Suprema: Los incendios son uno de los delitos más difíciles de probar

El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmestch, participó hoy –lunes 30 de enero– en una reunión de alto nivel, convocada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el Palacio de La Moneda, para abordar el tema de los incendios forestales que están afectando la zona centro sur del país.

“Nosotros somos un Poder del Estado independiente y la coordinación del trabajo no fue el motivo de esta reunión. La Presidenta quería saber cómo se está actuando. Hasta lo que yo conozco aún no se ha establecido que hubiese atentados terroristas. Lo que sí hay personas en prisión preventiva por su responsabilidad dolosa en los incendios, pero hay que recordar que toda la investigación corresponde al Ministerio Público”, explicó el presidente Dolmestch.

Sobre el rol de los tribunales en la materia, el ministro Dolmestch sostuvo que: “Lo importante acá son las pruebas. Cuando se detiene alguien en flagancia es evidente y se obtiene la medida cautelar, pero hay persona que se les detiene mucho después. Hay muchos detenidos, pero muchos de ellos han participado en incendios casuales o realizan una quema y se le va de las manos. Podría haber culpa pero no dolo. Los incendios son uno de los delitos más difíciles de probar y hay que analizar caso a caso, pero no me puedo referir a situaciones en particular”, sostuvo el presidente de la Corte Suprema tras el encuentro que contó con la asistencia, además, de los ministros del Interior, Mario Fernández; y de Justicia, Jaime Campos, y del fiscal nacional, Jorge Abbott.

Autonomía

Previamente, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, enfatizó que el Poder Judicial y el Ministerio Público son “instituciones autónomas” y explicó que la reunión tuvo un fin de información y coordinación “respetando las diversas competencias de cada Poder”.

“Les he señalado que el trabajo de la justicia permita determinar quiénes han estado provocando incendios en nuestro país, tanto en aquellos casos con intención y dolo como en aquellos casos con negligencia o imprudencia”, dijo la mandataria.

“Lo más importante de todo es que aquí ha habido denuncias con respecto a personas que se le ha sindicado como responsables de incendios que luego se ha demostrado que no eran responsables (…) Aquí tiene que haber todo el rigor de la ley, pero contra quienes sean realmente responsables, por lo tanto, paralelamente, tiene que hacerse toda la investigación por los organismos pertinentes”, concluyó.

Poder Judicial