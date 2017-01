Robles descarta renunciar pese al rotundo fracaso de Chile en la Sub 20

Fue un fracaso absoluto lo de Chile en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador. Y ante eso, el técnico de la Sub 20, Héctor Robles aseguró que no renunciará a su cargo pese a las críticas recibidas por el opaco rendimiento de los nacionales en el certamen continental.

“En ningún momento he pensado en renunciar. Siempre he sido un tipo de trabajo, de esfuerzo. Me trajeron para eso, pero pareciera que la evaluación del medio se circunscribe a este resultado, pero hay un global del trabajo que considerar”, dijo el estratega.

Robles analizó el nivel de su plantel en el torneo y señaló que “conversamos con ellos, y la responsabilidad de hacer jugar mucho mejor al equipo es mía. En la interna, ellos lo asumieron y también eso es muy positivo. Fue un objetivo no cumplido y lo más fácil es decir cambiemos al DT, pero perdemos la experiencia adquirida”.

“Es normal que te critiquen. Uno sabe, lleva muchas años en esta actividad, como entrenador y jugador, y estamos expuestos a los resultados. Pero es muy fácil criticar y difícil construir. Yo voy por lo segundo, por buscar cómo mejorar en muchos aspectos. También tengo que mejorar como entrenador, sin duda”, agregó el DT ante la ola de críticas por su cometido en el campeonato.