¿Photoshop? Aseguran que Donald Trump retocó una fotografía: usuarios de internet analizan imagen

Muchas cosas se han hablado de Donald Trump en el último tiempo. Sus polémicos dichos y medidas han hecho que se gane el repudio de muchos en todo el mundo.

Sin embargo, ahora se habla de él por otra cosa: dicen que se photoshopeó la mano. Sí, la mano.

Es que los usuarios en internet tienen mucho tiempo libre y se dedicaron a analizar dos fotografías en las que el magnate aparece junto a Barack Obama. En la primera se aprecia una mano mucho más chica que en la segunda, haciendo pensar que Trump retocó su mano para que se le vea más grande.

A raíz de esto, fueron muchas las burlas que se vieron por la web:

Yep, Trump definitely photoshopped his hand to be bigger. I compared them side by side pic.twitter.com/jZM1rRoOo5

“Sí, Trump definitivamente modificó su mano para que se le vea más grande. Las comparé lado a lado”.

Pero otros aseguran que es una mentira:

I replicated the same process with @pbump's screenshot and Getty image from his article, and here's the result. #HandGate appears untrue. pic.twitter.com/1TqEOoDvRz

— Christopher Keelty (@keeltyc) January 27, 2017