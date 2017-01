Unión Europea reacciona con cautela ante medidas migratorias de Trump

Con extrema diplomacia y cautela la Comisión Europea reaccionó a la medida de vetar la entrada de migrantes de siete naciones – Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen – firmada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quién justificó la medida expresando que “Esto no es sobre religión. Es sobre terrorismo”.

Al respecto, y midiendo sus palabras, la Comisión Europea a través de su portavoz Margaritis Schinas señaló que “en la UE no discriminamos por razones de nacionalidad, raza o religión”. Al mismo tiempo, no despejo dudas respecto del futuro de las personas que fuera de tener el pasaporte cuenten con pasaporte europeo y recalcó que “la situación no está clara”.

A su turno la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, expresó que “seguiremos celebrando cada vez que se retire un muro, y cada vez que se construya un puente. (…) Esta es nuestra historia, nuestra identidad”.

Lideres Europeos rechazan medidas

La reacción europea viene después que los líderes del continente presentaran su postura frente al tema. La canciller alemana Angela Merkel, a través de su portavoz, señaló que La lucha decidida contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha generalizada a personas de una confesión o con un pasado específico”.

Mientras que François Hollande “le exigió respeto a la recepción de refugiados” a través del telefóno a su par estadounidense.

Su homólogo belga, Charles Michel, declaró estar “en desacuerdo con la prohibición de acceso al territorio de siete países musulmanes. Bélgica no seguirá el ejemplo y pedirá explicaciones por la vía diplomática”.

El Ciudadano