5 infalibles secretos de belleza revelados por el maquillador de Bella Hadid

Bella Hadid es una de las modelos más cotizadas del momento. Ella tiene un estilo especial, siempre elegante y sobrio, pero con toques osados. Y en cuanto a su maquillaje y el cuidado de su piel, pone mucho énfasis aunque siempre logra lucir bastante natural. Así es como su maquillador, Vicent Oquendo, dio algunos consejos sobre cómo trabaja tanto con ella, como con sus otras clientas:

1. Explora la técnica del contouring

Comenzó a hacerse popular con Kim Kardashian, pero es realmente buena: así resaltas ciertas áreas y opacas otras, que harán lucir mejor en imágenes y que tu rostro se vea bien si es que necesitas estar impecable siempre. Ideal para quienes tienen frentes anchas.

2. Aplica la base con rubor

Las esponjas pueden ser cómodas, y más “fáciles” de usar para esparcir el producto en tu rostro, pero una brocha crea capas ligeras que beneficiarán a tu piel y darán un acabado más natural a tu apariencia. Aplica la base de manera circular y ¡listo!

3. No uses delineador para tus cejas

Si quieres resaltar tus cejas, lo mejor es usar una máscara especial para ello y no otro producto. La idea es eliminar defectos y dar forma para quienes tengan complejos, pero con el producto específico, se puede lograr mucho mejor.

4. Cuida que tu máscara de pestañas esté en perfectas condiciones

Los ojos son algo muy delicado, por lo que tanto sombras como máscara de pestañas deben estar siempre en buenas condiciones, y la idea es que elijas una marca que sepas no te fallará en cuanto a calidad. Que no tenga grupos ni apariencia pegajosa.

5. Dale calor a tu rostro usando una base más oscura

Busca uno o dos tonos más oscuros que el color de tu piel para esto. Debes probarla antes de usarla. El cuello es un indicador de si sirve o no. ¿Y por qué? La cara siempre luce más clara que el resto del cuerpo, no importa el tono de tu piel, así que para que no se vea extraño y de un mejor aspecto, lo ideal es que sea un poco más oscura.