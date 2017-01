Estas son las claras señales que indican que debes llevar a tu mascota al veterinario

No es ningún secreto que rápidamente desarrollamos lazos duraderos con nuestra mascota. Para muchos, nuestros gatos y perros son considerados miembros de la familia. Son como niños para nosotros, pero cuando se trata de la salud y de la seguridad de nuestra mascota, no estamos seguros porque no puede hablar exactamente de lo que le pasa o necesita.

Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es el momento adecuado para llevar al gato o al perro al veterinario? ¿Qué señales o cambios en el comportamiento debemos buscar?

Pero no temas, para los amantes de mascotas, tenemos las respuestas que necesitas. Estos son los principales cambios de comportamiento en gatos y perros que significan que pueden requerir atención médica inmediata. ¡Comparte estas señales de advertencia de comportamiento con tus amigos que tengan una mascota, ya que podrías salvar una vida!

Así que si tu gato o perro hace alguna de estas 18 cosas, necesitas ir al veterinario CUANTO ANTES.

1. Mal aliento en los gatos

Si el aliento de su felino huele a amoníaco, podría ser causado por una enfermedad renal o una infección renal.

2. Cambio en el apetito

Si su animal tiene dificultades para comer o beber agua, podría ser causado por una de muchas enfermedades o condiciones. Informar a su veterinario lo antes posible, puede ayudarles a reducir rápidamente la causa de su cambio en los hábitos alimenticios.

3. Cambios en los hábitos del sueño

Si su mascota se vuelve demasiado activa de repente o comienza a tomar siestas durante horas a la vez, o viceversa, implica un gran cambio en el comportamiento y horas de sueño que vale la pena chequear con el veterinario.

4. Tos repetitiva

Si su perro experimenta tos prolongada, náuseas, estornudos o vómitos durante la comida, puede ser causado por una reacción alérgica. Si la tos continúa, puede ser un signo que si no se trata inmediatamente, puede llegar a ser grave.

5. Cambio en los hábitos de aseo personal

¿Está la piel de su animal repentinamente menos suave y brillante de lo que suele ser? ¿Su gato ha mostrado menos interés en el aseo de sí mismo? Esto podría ser un indicador válido de una condición de la piel u otra enfermedad.

6. Picazón en la piel

Si su animal comienza a experimentar signos de dermatitis, podría indicar una reacción alérgica. ¡Hay que llevarlo al veterinario de inmediato!

7. Encías hinchadas o rojas

Si las encías de su perro se hinchan repentinamente y usted nota mal aliento en él, puede tener enfermas las encías. En los casos más extremos de la enfermedad de las encías, los perros también pueden desarrollar problemas para masticar sus alimentos y pueden tener una inexplicable pérdida de dientes.

8. Cambios en la vocalización

Cualquier cambio importante en los sonidos de su gato puede ser preocupante. Si su felino una vez que está quieto, repentinamente tiene un ronroneo más fuerte y es mucho más vocal en general, podría valer la pena llevarlo al veterinario.

9. Cambios bruscos de peso

Si su gato o perro repentinamente pierde peso sin un cambio en la dieta o el ejercicio, podría ser el resultado de un problema de tiroides o incluso cáncer. Sin embargo, si su mascota de repente gana peso podría apuntar a problemas del corazón o artritis.

10. Congestión de ojos y nariz

Cuando su perro tiene la nariz o los ojos congestionados y no tiene otros síntomas de la gripe, podría ser causado por problemas respiratorios. Estos síntomas, junto con un aumento en el jadeo o dificultad para respirar, son las principales señales de advertencia.

11. No usar la caja de arena

Los gatos no disfrutan de dejar sus residuos expuestos, por lo que si su gatito deja de usar la caja de arena, un bloqueo urinario podría ser la causa. Cuando su mascota comienza a ir al baño alrededor de la casa, lo mejor es estar prevenido y tenerlo chequeado. Comportamientos similares en perros podrían indicar infección o problemas renales.

12. Lamer repetitivo

Los gatos y los perros son conocidos por limpiarse ellos mismos, pero cuando el lamido se vuelve repetitivo en una zona de su cuerpo, lo mejor es llevarlos a su veterinario local.

13. Empujar la cabeza contra objetos

Si su perro permanece constantemente con su cabeza contra la pared u otros objetos, puede estar sufriendo de una lesión grave en la cabeza. El sistema nervioso de su mascota puede estar fuera de control debido a una infección, daño severo o incluso un tumor.

14. Inclinarse y otras posiciones antinaturales

Un arqueamiento severo de la columna vertebral, mantener su cola entre sus piernas u otra colocación corporal inusual, podría indicar que su mascota está en dolor extremo. Mientras que tal colocación podría ser el resultado de muchas diversas enfermedades, una causa importante de tal comportamiento es a menudo piedras en el riñón.

15. Tercer párpado visible

Si el tercer párpado de su gato se vuelve visible durante un período prolongado de tiempo, puede ser causado por infecciones virales como la panleucopenia.

16. Ocultarse y evitar el contacto

Si su perro o gato comienza a evitar el contacto humano y comienza a esconderse, su amigo peludo puede tener dolor. Estos cambios en el comportamiento también pueden ser causados por una enfermedad grave.

17. Cojera

Si cojea es la señal física más fácil de notar en sus mascotas. A menos que usted sepa la razón del origen de la cojera, es mejor tener la lesión revisada por un veterinario. El no hacerlo puede resultar en movilidad limitada o incluso en amputación.

18. Trastornos intestinales o estreñimiento

Trastornos intestinales graves o estreñimiento sin cambio en la dieta, podría ser un signo de varias enfermedades, incluyendo trauma de la médula espinal, tumores o incluso envenenamiento. Si su mascota está experimentando fiebre o sangrado, póngase en contacto con su veterinario.

Vía: Bocalista