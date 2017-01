Sharp frente a incendios: “La responsabilidad por resguardar la integridad es una tarea pública, no privada”

Las cámaras de televisión ya no están en los cerros: el foco de la situación de emergencia está en el centro-sur del país. Jorge Sharp Fajardo alza la voz al recordar los dos intentos fallidos de sesión que se tuvo en la Cámara de Diputados, a propósito de los incendios que volvieron a golpear a Valparaíso. Un abogado que sin tecnicismos pretende proponer una nueva forma de administrar los recursos de todos y todas, al mando de una alcaldía históricamente asociada a desfalcos, abusos de poder y nepotismo.

¿Ha servido la declaratoria de estado de catástrofe?

Yo pienso que el instrumento en particular ha permitido que una mayor cantidad de recursos puedan estar a disposición de la emergencia que vivimos en Valparaíso, al menos en el papel. Habrá que revisar en su momento si efectivamente fue así pero tengo la impresión de que sí. También ayuda en otra dirección, vinculada a las restricciones que hay en el aparato público. Existen tantos requisitos formales para realizar tal o cual acción, que un estado de excepción levanta esas barreras, simplificando la burocracia para ir en ayuda de quienes están en una situación de catástrofe.

Sería interesante que los diputados pudiesen realizar una convocatoria a sesión de sala para hablar, en forma propositiva y no como un intento de sacar ventajas políticas espurias, cómo hacemos que Chile cuente con un plan de manejo de emergencias a escala mundial. Creo que el escenario que vivimos, con estas características, va a requerir una discusión legislativa. Espero que los diputados y senadores estén a la altura de la discusión, no hagan el amago de que les interesa y se ocupen de la necesidad de contar con una legislación, de aprobar los recursos, de crear los organismos necesarios para que Chile esté más preparado de lo que está para enfrentar estas situaciones.

¿Cómo evalúa los ofrecimientos de aviones desde el exterior?

Yo no soy experto en estas materias, no soy prevencionista. En este momento tan delicado, con incendios en curso, sería un error entrar en una lógica de qué es lo que sirve y lo que no. Esa evaluación tendrá que hacerla en su momento el Estado. Y no estoy hablando del gobierno en particular sino del Estado en su conjunto, que evalúe qué tan capacitados estuvimos para enfrentar la catástrofe. Porque la irrupción de estos aviones lo que ha puesto en entredicho es la capacidad del Estado para enfrentar catástrofes. Ese es el problema de fondo. Además, la forma en que se gesta esta ayuda, desde un privado…

La responsabilidad por resguardar la integridad frente a los incendios forestales, de las ciudades, de los campos, de la vida humana, es del Estado. Se debe tener la capacidad de enfrentar esto. Y no me refiero al gobierno en particular sino que al instrumento público. Es una tarea pública, no privada, y no debe ser subvencionada a un privado.

Y en Valparaíso, ¿han habido ofrecimientos de solucionar todos los problemas de un día para otro?

Los problemas de una ciudad no se solucionan de la noche a la mañana, en ningún caso. Por muy mágica que pueda parecer una solución, siempre los problemas tienen múltiples causas y, por tanto, hay que atacar todas esas causas. Hay mucha gente que llega con muy buenas ideas a la Municipalidad y como somos una alcaldía ciudadana, nos interesa recoger lo mejor de esas ideas. Pero creo que una ciudad se gobierna o se trabaja no en función de la improvisación ni de cualquier idea que llegue. Es necesaria una planificación y que ésta se haga con participación de los vecinos. Y en eso hemos estado.

“No llegamos a administrar lo que existe, queremos cambiarlo”

¿ Cuáles han sido las medidas frente al desfalco de la anterior administración?

Tenemos dos auditorías en curso: una financiera , que está realizando la Contraloría y se inició hace un par de días atrás, tanto a la Municipalidad como a la Corporación. Gracias a ella, vamos a poder saber, en términos exactos, el monto del déficit. Y luego, estamos haciendo una segunda auditoría, interna, administrativa, que tiene que ver con cómo funciona la Municipalidad. Una de las cosas que identificamos, por ejemplo, es que la oficina de emergencia cuenta con un personal de 4 personas: el jefe y 3 más. Y si tenemos una ciudad que está sometida a un estrés en materia de emergencia, en cosas muy cotidianas hasta megaincendios, no alcanza.

También hemos generado una política de acercamiento, franco y sincero, a los funcionarios municipales. Hemos conocido su realidad, particularmente los que se han sentido más abusados, más vulnerados en sus derechos, y hemos descubierto que éstos son generalmente los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la base del sistema municipal. Hemos realizado varias acciones que buscan preparar a la Municipalidad para cumplir con los fines políticos y los objetivos de ciudad que nos hemos propuesto. Nosotros no llegamos a administrar lo que existe, queremos cambiarlo. Y para eso estamos aquí.

Estamos mirando experiencias locales de administración, tanto en Latinoamérica como Europa, en busca de modelos de administración. Nos interesa construir una Municipalidad que no se quede en el discurso de la participación sino que efectivamente sea una cuestión genuina, donde la gente se pueda involucrar en las decisiones. Y eso implica una gestión participativa, con instrumentos de participación claros. Hay algunos que la ley establece, como los plebiscitos y las consultas; está también el COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil Organizada y otros más que esperamos tener la oportunidad de crear. Creo que la clave de una gestión distinta a las que han existido en Valparaíso, no está dada sólo por la transparencia sino que también por una cuestión política, en el sentido de involucrar a la gente en la toma de decisiones de la Municipalidad.

¿Existe un mecanismo de control para evitar las malas prácticas?

Hay un tema concreto, a cargo de Claudio Opazo (administrador municipal), que es regular el uso de las horas extraordinarias. Hemos también actuado en distintos procesos administrativos, en orden a acelerarlos, hemos intentado mejorar la atención al público. También nos encontramos trabajando en una nueva ordenanza para poder regular el uso de los espacios deportivos, que son dependencias municipales y donde había mucho cobro irregular en espacios que no debiesen estar sometidos a ningún costo. Entonces, son distintas acciones con la idea de contar con un municipio transparente y eficiente, en miras a cumplir con el mandato de la ciudadanía hecho el 23 de octubre.

“La alcaldía ciudadana está abierta para aquellos con una visión que ponga en el centro los intereses de la mayoría”

¿Hay intenciones de replicar el proceso en otros lugares?

El proceso como tal no es una foto que sea transferible a cualquier otra ciudad. Es un proceso que tiene particularidades, del cual se pueden sacar conclusiones y definiciones que se ponen a disposición para concretar la construcción de una nueva fuerza política. Hay varias cosas que pueden servir, como contar con un programa de transformación democrática, una genuina voluntad de coalición, la necesidad de articularse con aquellos que hoy están socialmente insertos en determinados conflictos y están organizados para poder luchar por una forma de vivir distinta.

La intención es ir por aquellos que no están participando, los que no están organizados, los que sufren silenciosamente las consecuencias de este modelo económico injusto. También por aquellos que no van a votar o que votaron y se desencantaron. Ahí está la gran masa de chilenos y chilenas a la cual tenemos que convocar. Es irrepetible lo que hicimos pero pueden haber algunos elementos y conclusiones que se pongan a disposición del proceso de constitución política, de todos y todas los que se están articulando para lograr un conjunto de fuerzas a nivel nacional.

Y en este intento de hacer las cosas bien, ¿son todos bienvenidos?

Ya hemos tenido mucha participación, por ejemplo, de juntas de vecinos que no habían participado nunca. Pienso que la alcaldía ciudadana está abierta para todos aquellos que comparten una visión de ciudad que ponga en el centro los intereses de la mayoría, de aquellos que pensamos que es necesario vivir dignamente, con una mejor calidad de vida para toda la gente de Valparaíso y no para un grupo de interés o presión específico. Los grandes temas de ciudad deben ser definidos por todos los ciudadanos, por los que están cansados del abuso, de vivir en una ciudad siempre en una situación tan delicada. Más allá si estos grupos forman parte del “Movimiento Valparaíso Ciudadano” (la base política y social que sustenta este proceso, con el cual trabajamos y forman parte de esta campaña), las puertas están abiertas a todos aquellos que quieran participar. Y hay muchos temas donde apoyar: plano regulador, PLADECO, borde costero…

¿Existe miedo a lo que se avecina?

Mas que un miedo es un desafío: queremos alcanzar a hacer todos los cambios que la ciudadanía nos mandató. La gente nos eligió para hacer cambios, no para administrar lo que ya existe. Mi principal preocupación, mi obsesión, es cumplir con ese mandato. Y vamos a desarrollar esto hasta el final, contra viento y marea, a pesar de que los representantes del duopolio no quieran, que un grupo de presión no quiera, aunque tengamos que pelear con un montón de gente, vamos a llevar adelante el mandato que la gente nos propuso el 23 de octubre. Vamos a estar siempre con la gente.

¿Tienen pensado generar otro mecanismo para evitar que se les impida desarrollar sus acciones ?

Pienso que vamos a tener 4 años de trabajo intenso con el concejo municipal, muchas cosas que hay que discutir con los concejales. Esperamos que ellos respondan a este llamado. Les he dicho que la gente rayó la cancha con colores que antes no se habían ocupado. Queremos cambios, tenemos hoy día una demanda por transparencia, por probidad, por tanto todos tienen que cumplir con ello. Espero que ellos entiendan eso.

¿Existe un decálogo de valores para quien se incorpore a las tareas propias de la Municipalidad?

Una definición un poco dura es que la Municipalidad no es una agencia de empleo. Por años se ha acostumbrado a verla así. Sin embargo, para nosotros, es un instrumento que busca cambiar la realidad de Valparaíso. Queremos contar con los mejores cuadros, las mejores personas, los profesionales con mayores capacidades, todos comprometidos con el proyecto de alcaldía ciudadana. Queremos que compartan los lineamientos que desarrollamos durante la campaña, que crean en el programa que estamos ejecutando y en la idea de construir una nueva alternativa para Valparaíso y para Chile. En la medida que esos elementos se compartan, todo bien. Incluso hay mucha gente que quiere trabajar ad honorem,voluntariamente. Bienvenidos sean.

El objetivo del Frente Amplio

¿Qué es lo que buscan o pretenden las organizaciones que impulsaron la alcaldía ciudadana?

El Pacto La Matriz es una de las organizaciones que forma parte del “Movimiento Valparaíso Ciudadano”, ha jugado un rol muy importante en la campaña y siguen en ello, han puesto sus conocimientos, sus profesionales y su trabajo, en función de la Municipalidad. Creemos que su aporte es fundamental, al igual que el de todos los del movimiento: el Partido Igualdad, la Nueva Fuerza, Revolución Democrática y otros más.

¿Y el Frente Amplio?

Busca convocar a aquellos que no están, a los que no se organizan, los que están en silencio o desesperanzados. También a aquellos que creyeron en alguna alternativa y se sintieron traicionados. No buscamos solamente al militante o al dirigente social que se organiza. Queremos a los hombres y mujeres que viven y sostienen en sus espaldas la economía de nuestro país, la vida social. Ese es el objetivo del Frente Amplio. Les ofrecemos y proponemos una esperanza. Un camino que no va ser fácil, que supone pensar un país distinto a lo que es, a señalarles que es posible pensar fuera de lo existente. Creemos en la democracia como un instrumento para redistribuir el poder, que hoy está concentrado en pocas manos. Tenemos el sueño de un país más justo.

¿Y en qué momento el alcalde tiene vacaciones?

No hay vacaciones porque aún hay muchas cosas por hacer.

Gabriel Muñoz