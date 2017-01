Exigen que crimen de Nicole Saavedra no quede en la impunidad

Con una marcha por el centro de Quillota y una velatón en la plaza principal de esa ciudad de la Región de Valparaíso, se conmemoró el séptimo mes desde que el cadáver de Nicole Alejandra Saavedra Bahamondes fue encontrado en el sector de Los Aromos, en la comuna de Limache. La joven lesbiana de 23 años, sufrió un secuestro el 18 de junio de 2016 y su cuerpo apareció una semana después con las manos amarradas y claros signos de tortura.

Desde entonces, sus familiares, amigos e integrantes de agrupaciones feministas y de la diversidad sexual organizan manifestaciones para exigir justicia y para que la investigación no se vea perjudicada por prejuicios de carácter homofóbico. El caso está en manos del fiscal Juan Emilio Gatica quien decretó secreto de sumario, por lo que la familia todavía no tiene acceso a los detalles de la investigación.

La actividad comenzó a las 18:30 horas del pasado viernes 27 de enero y reunió a unas 150 personas, quienes portaban lienzos, banderas, carteles y fotografías de la joven estudiante, quien estaba finalizando su carrera de prevención de riesgos y residía en El Melón.

CASO SIMILAR EN LIMACHE

El de Nicole no es el único caso de una joven lesbiana brutalmente asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado en Limache. Hace nueve años, el 13 de febrero de 2008, María Pía Castro Castro de 19 años fue hallada muerta y totalmente quemada en el sector El Pangal de esa comuna de la Provincia de Marga Marga. A pesar del gran impacto que causó ese crimen, pues la víctima, que vivía en Olmué, era una destacada futbolista, la investigación no llegó a ningún resultado y fue cerrada en abril de 2010. Su familia considera que la justicia no actuó con diligencia pues habría habido prejuicios porque “ella era lesbiana, pobre y consumidora de marihuana”.

Con el objetivo de que el caso por la muerte de Nicole Saavedra no sufra la misma suerte que lo ocurrido con el de la joven deportista, ambas familias están tomando contacto para unir sus esfuerzos contra la impunidad.

Fotografías: Jeca Lehner

El Ciudadano