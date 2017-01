Con esta foto queda demostrado que Kylie Jenner se operó el busto

Los rumores sobre una cirugía vienen desde hace mucho tiempo, pero a Kylie se le hace cada vez más imposible negarlo.

No entendemos cuál es el problema de Kylie Jenner. Es una hermosa mujer de solo 19 años, que no necesita ningún tipo de cirugía para verse increíblemente bonita, pero esto no quita el hecho de que ella ya se haya hecho varias cirugías.

Lo primero que se hizo fue inyectarse relleno temporal en los labios. Esto lo comenzó a hacer antes de cumplir 17 años, y lo negó durante un año entero, en el que aseguraba que solo se los delineaba por afuera del borde, hasta que fue imposible seguir negándolo, y lo admitió durante un episodio de Keeping Up With The Kardashian.

Ahora parece que estamos ante una nueva cirugía que la menor del clan niega rotundamente. Durante 2016, ella ya había salido a aclarar que no se había operado los senos, que la diferencia entre las fotos se debía a que en algunas de ellas utilizaba el bombshell bra de Victoria’s Secret, el cual hacía magia con sus senos; pero ahora no hay forma de negar estos nuevos rumores

Mira las fotografías

Mientras disfrutaba de unas increíbles vacaciones en Costa Rica junto a su familia, Kylie compartió fotos muy sexys suyas, tal y como tiene acostumbrados a sus seguidores. Pero en una foto en particular sus senos están innegablemente más grandes, es imposible decir que es por el brassier dado que tiene un escote tan pronunciado que no le permite llevar uno.

Si comparas esta foto, con una anterior en la que se la ve en la misma posición, entiendes a la perfección la razón por la que los fans están tan enojados con ella. No entendemos porque no acepta las cosas, si se realizó una cirugía plástica que lo acepte de una vez. “#Senosfalsos se ven bien pero simplemente no lo niegues,” le escribió un fan, y otro le escribió “cirugía plástica de senos, no crecen durante la noche, simplemente di las cosas, te hace ver estúpida cuando intentas esconder lo obvio.”

Estos rumores la persiguen desde hace tiempo, incluso en agosto del año pasado ella debió aclarar estos rumores y dijo a través de un video en Snapchat que ella estaba en “ese momento del mes. Se bajarán pronto. Y será un día muy triste.” La verdad, es que hasta que ella no quiera aceptarlo, no podremos saber qué es cierto, pero ya no puede seguir negandolo si es cierto.