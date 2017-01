Selena Gomez publicó imágenes de The Weeknd en Instagram con un tierno mensaje y después lo borró

Selena Gomez quiso oficializar su romance con The Weeknd, y lo hizo de la mejor manera: publicando un video de su nuevo novio en Italia, que, después, se arrepintió y borró.

Es que ambos se encuentran compartiendo unas románticas vacaciones en el país europeo, y se podía ver en las imágenes, a The Weeknd descansando en un bote mientras paseaban por un canal. Debajo, ella optó por dejar claro que está enamorada: usando un emoji con corazones.

No se sabe aún por qué decidió eliminar aquella publicación, pero a juzgar por los comentarios que recibe, sus seguidores no están muy contentos de la nueva relación que mantienen. Creen que Bella Hadid, ex del cantante, está sufriendo y llevándose la peor parte.

De todas formas, los paparazzis y las incontables fotos que se revelaron de ellos juntos, ya hablan por sí solas. En casi todas se encuentran tomados de la mano, besándose, o compartiendo miradas cómplices.

Desde aquellas fotos, Bella decidió dejar de seguir a Selena, quien era cercana a su hermana, Gigi Hadid. “Está enojada”, confió una fuente cercana a la modelo a Us Magazine. “Bella ha hablado con The Weeknd y le dijo que Selena lo estaba usando, pero él piensa que está celosa y no la escucha”, explicó.