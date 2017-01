‘Boy Scouts of America’ abre oficialmente sus puertas a niños transgénero

En un giro que viene a modificar una postura de más de cien años, este lunes la organización estadounidense Boy Scouts of America anunció que el grupo empezará a aceptar a niños transgénero, basándose en el género especificado en su postulación y no en el de su certificado de nacimiento.

“Desde hoy, aceptaremos e inscribiremos a jóvenes en los programas de lobatos y scouts, basándonos en la identidad de género indicada en la postulación”, dijo Effie Delimarkos, la directora de comunicaciones de Boy Scouts of America, en un comunicado, informa la agencia Reuters.

Delimarkos aclara que bajo las leyes de los diferentes Estados, la definición de género va cambiando y puede “variar ampliamente de uno a otro Estado”. La directora señaló que aunque la organización ofrece programas para todos los jóvenes, sus grupos de lobatos y scouts son específicamente para niños y que el cambio permitirá que ellos postulen aun si en su certificado de nacimiento no está estipulado el género masculino.

El grupo de defensa Scouts for Equality (scouts por la igualdad) celebró la medida, diciendo que “este es otro día histórico para los Boy Scouts [de Estados Unidos]. La decisión de permitir que niños transgénero participen en los lobatos y scouts en un importante paso hacia adelante para esta institución americana“, informa Reuters.

El anuncio surge en medio de un debate sobre los derechos de las personas transgénero a nivel nacional, con ciudades y Estados involucrados en intensos diálogos sobre si hay que regular o no la identidad de género en los lugares de trabajo, en los baños públicos y en las escuelas, informa The New York Times.

En 2013, los Boy Scouts votaron por abolir una prohibición de que los gays declarados formaran parte de la institución scout, que había regido durante toda la historia de la organización. El avance se logró luego de que los defensores de los derechos gays pusieran en marcha una petición que reunió más de 1,8 millones de firmas por la eliminación de la normativa.

El cambio también tuvo el apoyo de algunas de las iglesias con más presencia en Estados Unidos, incluyendo a los mormones y metodistas, dos de las organizaciones religiosas que más patrocinan a los grupos scout en el país.

Dos años más tarde, la organización levantó otra prohibición que impedía que hubiera personas gays entre sus líderes adultos. El entonces Secretario de Defensa, Robert Gates, calificó la prohibición como “insostenible”, en vista de los numerosos desafíos legales que enfrentaba la política estadounidense en materia de derechos y discriminación.

Luego, el año pasado, en respuesta a las quejas de un grupo de padres, Boy Scouts of America expulsó a un niño transgénero de 8 años del Club Scout Secaucus, en New Jersey, que hacía un mes se había unido a los lobatos de esa sede, como informaba el medio local The Record.

Al parecer, el de Joe Maldonado (el niño transgénero) fue el primer caso que se conoció de discriminación de un menor, motivada por la identidad de género, en el contexto de la institución. El caso significó un hito para la ley y el inicio de una serie de cuestionamientos entre los líderes de la organización scout.

Boy Scouts of America, cuya misión es preparar a los jóvenes para la vida y el liderazgo, cuenta con casi 2,3 millones de miembros entre 7 y 21 años y unos 960.000 voluntarios en todo el país, de acuerdo a su sitio web oficial.

