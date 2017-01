Critican a Daniela Castro por estar muy delgada, pero ella les responde esto

La ganadora del programa “Master Chef”, Daniela Castro, se aburrió de que la tilden de estar muy delgada. La joven le atribuye esto a que como ella salió de un programa de cocina se fijan mucho más en esto y argumenta que hay otros rostros televisivos que son mucho más delgados que ella.

Es por ello que en una entrevista que dio a Pagina7, la joven señaló: “Acepto que cuando fui a MasterChef estaba más flaca, pero fue por el estrés, pero en general siempre fui así. Ponte tú la Vane Borghi que la encuentro estupenda, es súper flaquita, pero no le dicen nada. La Cecilia Bolocco es un palito, pero tampoco le dicen nada. Y son mujeres que encuentro estupendas, pero a la hora de vestirse no les comentan que están muy flacas, pero a mí sí. Al final ni siquiera es una crítica están comentando algo que es evidente en mí y es una característica. Al final me están criticando a mí como persona.”