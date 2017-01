Capitán de la UC criticó el inicio del Clausura en medio de la catástrofe por los incendios

Volverá el fútbol profesional de Primera B -suspendido la semana pasada por la emergencia nacional- y comienza el torneo de Primera A. Una determinación de Estadio Seguro, la ANFP y el SIFUP que provocó molestia en capitanes de algunos equipos.

Cristián Álvarez sacó la voz y declaró que “si dicen que hay que jugar, habrá que jugar. Si me preguntas yo creo que no están las condiciones. No sé si Chile esté preparado para empezar un torneo. Pero si la ANFP dice que está todo bien, que se juegue”, sostuvo. “Si se juega vamos a hacerlo bien, sino que sea la próxima semana. Si la ANFP dice que se puede jugar, habrá que respetar”, añadió

El capitán de la UC estaba feliz tras el partido amistoso entre su equipo y Deportes La Pintana en beneficio a los damnificados por los incendios que afectan a las zonas centro y sur del país. La iniciativa buscaba que los hinchas donaran dinero a cambio de una entrada para presenciar el encuentro en el estadio San Carlos de Apoquindo, donde los cruzados se impusieron por 4-1, y el monto final será doblado por el plantel.

“Jugamos bien, se hizo un buen partido. Mejoramos en intensidad, en aclarar nuestro sistema de juego. Estamos terminando los partidos amistosos y fuimos de menos a más”, señaló tras el encuentro.

“Más allá del resultado, lo importante era que viniera gente, agradecer a la gente que vino y cooperó. Hay que ver cuánto se junta con el remate de camisetas”, agregó.