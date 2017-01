Estas celebridades de Hollywood empezaron en la industria del porno

Muchas de las grandes celebridades que vemos en Hollywood no empezaron su camino de esta manera y tuvieron que probar suerte en otros lados para conseguir lo que tienen hoy.

Varios rostros conocidos comenzaron en la industria del porno para luego abrirse paso a lo que son hoy en día.

A continuación revisa el listado con algunas de la estrellas de Hollywood que comenzaron en el cine para adultos:

1.- Sylvester Stallone: “Party at Kitty and Stud’s” es el nombre de la cinta en la que participó. Hoy en día el actor reconoce esta parte de su vida, pero con algo de vergüenza, asegurando que lo hizo para poder tener dinero extra.

2.- Cameron Díaz: La conocida actriz participó en una película para adultos llamada “She’s No Angel”. Ha querido borrar la cinta, pero internet no se lo ha permitido. En todo caso, la película no contiene sexo, pero sí desnudos y lencería erótica.

3.- Matt LeBlanc: “Red Shoe Diaries” es el nombre de la película en la que el actor de ‘Friends’ participó.

4.- Arnold Schwarzenegger: Participó en una sesión de fotos desnudo, sin embargo, las fotos no han podido ser encontradas. Incluso ha habido gente dispuesta a pagar 150 mil dólares por ellas.

5.- Jackie Chan: Necesitaba recursos para sobrevivir, por lo que a los 21 años incursionó en la industria del porno. Dice no arrepentirse de nada.

6.- Colin Farrell: Participó en películas porno caseras.