Esta mujer compró plátanos en el supermercado. Jamás pensó encontrarse con esta asquerosa sorpresa

Claire Todd es una mujer del Reino Unido que hizo sus compras normales en la cadena de supermercados Aldi. Como solía hacerlo, entre sus productos había un racimo de plátanos…

Cuando abrió la bolsa que tenía sus frutas se llevó una asquerosa sorpresa. Al principio pensó que era una babosa, pero luego, mirando con más detención, se dio cuenta que había una rana muerta.

A pesar de la perturbadora sorpresa esta mujer sintió mucha pena por el pobre animal que había muerto en esas condiciones.

So I bought these fair trade bananas yesterday @AldiUK and I have just found a lovely Dominican dead frog in them! pic.twitter.com/Wz5UcaMuFm

— Claire Todd (@clairetodd23) January 30, 2017