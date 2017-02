Orgías literarias en Concepción

“Escriba joven sin miedo, que en Chile nadie lee”

Andrés Bello

Sin pudor, poetas y narrador@s penquistas muestran hasta el alma en una pequeña casa del centro de Concepción.

En este rincón chileno alejado de la capital y sacado de la 5 Sur pasan cosas y muchas cosas, algunas no tan buenas y otras dignas de subir en una bandera. Lejos de chovinismos, Concepción y la región del Biobio son un tremendo agente cultural nacional, desde acá se gesta bastante de lo que luego es referente o guía nacional en música, plástica, literatura… y en estos dos últimos años ha o está ocurriendo lo mismo, porque un generoso grupo de escritoras y escritores “la rompe” en un pequeño espacio céntrico que viene a violentar la postergación de los escritores y sus lecturas. Ahí el tiempo pasa de otro modo y 40 metros cuadrados se vuelven un castillo de sueños que cada semana (durante cuatro temporadas) brinda tribuna y plinto a uno, dos o tres escritores al mismo tiempo, los que lanzan con dulzura y decisión sus mejores poemas o relatos frente a la atención inmutable de 20, 30 personas.

Y es así, porque en este Valle de la Mocha, y por casi dos años se vivió la literatura en vivo en directo, un reality sin cámaras nos permitió ver el escenario escritural del sur frente a frente, sentir a solo 2 o 3 metros como se cruzaban y entrecruzaban estilos y lenguajes, se proponían formas, dinámicas nuevas buscando su espacio, reclamando su acreditación. Así vimos el sudor nervioso de los protagonistas, escuchamos su respiración, viajamos con sus historias. Todos y todas debían estar, todos y todas querían estar, el listado es gigante y a los 78 de la provincia se suman 10 visitantes ilustres que terminan de componer este variopinto registro que se logra en tiempos donde se presume que la lectura es un estado añejo y aburrido.

Zaguán es el oasis, Muñoz Coloma y Rosa Valdivia l@s gestor@s/anfitrion@s que sostienen el proyecto y conducen el viaje. El transporte es una pequeña galería de arte que cobija mucho de lo mejor del arte penquista: pinturas, grabados, novelas ornamentan el espacio, brillan en sus muros, se enredan y esconden entre los visitantes y ahí mismito Rosa, su directora y Muñoz-Coloma, su gestor, presentan en julio del 2014 la primera lectura poética del evento. Eran la Colectiva Poética ¿Y por qué tan solitas? de Bárbara Calderón y Rosy Saez. “En un inicio ni nombre tenía, y a la larga sería llamado CICLO DE ESCRITORES EN ZAGUÁN”, escribe orgulloso MC, y de pronto el listado se volvió casi infinito, marcando un ritmo literario que daba mucho de vida y realidad a la escritura penquista. El latido nunca se detuvo y así pasaron cuatro largas y bellas temporadas donde 88, (lo dije y repito) ochenta y ocho escritores leen y leen y leen frente a un público que tampoco falla al mágico encuentro de la creación.

Y para los que no creen en los finales felices como suele pasar en el código hollywoodense, esto se termina rimbombante: los gestores consiguen los recursos y editan a todos los participantes, los clasifican en escritores emergentes, consolidados y consagrados y publican 4 libros que hacen la muestra literaria más importante de la historia de Concepción. Están todos, vari@s o much@s no volverán a escribir o a leer en ningún lado (por suerte), pero a much@s hay que ponerles atención porque tienen riesgo, porque brindan otros ricos sabores, suenan musicales al leerlos y por sobre todo, porque lo toman en serio, trabajan en esto y para esto que es la literatura. Nombrar a algun@s, recomendar a algun@s, es cosa difícil, pero me permitiré quedarme con dos nombres por libro de esta antología, por aquell@s que creo dan de qué hablar y darán que leer por mucho tiempo más.

-TOMO 1

Tulio Mendoza: gran poeta y editor, muchos de los que escriben en Concepción han sido preparados por él. Este 2016 se atrevió con un libro de cuentos y no erró. ¿Sugerencia? A buscarlo y disfrutarlo.

Lidia Mansilla: su constante trabajo reporta buenos créditos. Sus 13 libros publicados hablan de un trabajo sistemático y continuo.

-TOMO 2

Damsi Figueroa y Oscar Petrel: dos de los mejores poetas del sur; ella con una pluma madura y rebelde, él con sus versos empolvados con lo cotidiano, seguramente resultan ser de esos nombres que trascenderán en la historia de la literatura nacional.

-TOMO 3

Alejandra Ziebrecht: poeta luminosa, no existe buena antología del sur sin su nombre y

Egor Mardones: tomecino que ametralla el alma con sus versos. Si eres temeroso, no te metas con él.

-TOMO 4

Omar Lara: el principal y mayor referente de nuestra ciudad. Cada trabajo, cada libro, cada verso es un aporte al alma y a la literatura nacional.

Bárbara Calderón: la mejor decimera del sur de Chile. Su pluma no deja de remecer, el tiempo y su constancia ayudarán a que todo el país tenga la suerte de leerla.

Iván Monsalves Bustos, Director Revista Mocha

Iván Monsalves Bustos

