Protagonista de “Ámbar” dejó las grabaciones por este terrible motivo

La teleserie de Mega, se ha convertido en la favorita del público en el bloque de las 20.00 hrs.

Yamila Reyna abandonó las grabaciones de la teleserie de Mega, Ámbar debido a los problemas de salud que afectan a su padre.

Según informó LUN, el padre de la actriz argentina, Daniel Reyna se encuentra internado en Córdoba afectado por una bacteria estomacal, además del cáncer de colon que padece desde hace algún tiempo.

“Dejé todo, shows y la teleserie, por venir a estar con él. Menos mal todos entendieron”, dijo la actriz. Además agregó que ; “Estoy haciendo el mejor personaje de comedia que he hecho en mi vida, para que no me vea derrotada”, finalizó.

Recordemos que el padre de la actriz es un famoso cantante en Argentina, y es conocido como Sebastián.