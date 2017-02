Pamela Anderson aparece de nuevo, pero más cambiada que nunca ¿Más cirugías?

Hace poco te mostramos que la siempre bella Pamela Anderson reapareció, a sus 49 años, un poco diferente. Sin embargo, la chica más famosas de los Guardianes de la Bahía, volvió a estar frente a las cámaras y sorprendió a todos estando aún más cambiada.

La otrora chica del bikini rojo ha sido una de las invitadas de honor a la cena de gala celebrada en el hotel Four Seasons George V en París, donde tenía lugar la entrega de premios The Best Awards. Así deslumbró a los presentes con un perenne belleza que nunca envejece. ¿Será cirugía, maquillaje o simplemente que la vida le regaló buenos genes?