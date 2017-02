Ivette Vergara es duramente criticada por publicar esta foto en Instagram

La panelista de Mucho Gusto, Ivette Vergara, fue enviada a la región del Bío Bío, específicamente a Dichato.

Varios han sido los rostros del medio local que se han trasladado hasta las zonas afectadas por los incendios para realizar contactos en directo con sus programas y grabar algunas notas.

La panelista de Mucho Gusto, Ivette Vergara, fue enviada a la región del Bío Bío, específicamente a Dichato y ella quiso compartir este momento con sus seguidores de Instagram publicando una foto junto a bomberos franceses que llegaron al país a ayudar.

“Gracias a estos hombres que llegaron desde Francia a ayudar en los incendios forestales en la Región del BioBio. Gracias por el apoyo y el gran trabajo realizado hoy en #Dichato. Gracias a cada uno de los 72 integrantes de este equipo!!!!”, escribió la esposa de Fernando Solabarrieta en su cuenta de Instagram.

Pero lo que Ivette no se esperaba es que sería duramente criticada por varios de sus seguidores primero por no preferir a Bomberos de Chile para la imagen y segundo por estar subiendo material a Instagram y no concentrarse solo en ayudar.

