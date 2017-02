Bachelet le tiene miedo a las Fuerzas Armadas

El senador Manuel José Ossandón, militante al día del partido que representa a los empresarios, Renovación Nacional, opinó en forma clara que la Presidenta del país tiene un “pequeño trauma”, que la dictadura pasó y que las Fuerzas Armadas están preparadas y tienen gente con qué aportar a los incendios del sur. Que la Conaf se dedique a los Parques Nacionales y que los aviones estén a cargo de la Fuerza Aérea.

Como corolario, el pre-candidato Ossandón sostuvo: “Estoy seguro que aquí hay un tema terrorista, pero no lo van a poder pillar”.

El temor de Bachellet no es un sentimiento aislado. Aún persiste miedo cuando se ve a los militares en las calles. Nada bueno, puede traer su presencia, aunque estén realizando un bingo.

La retina histórica de Chile aún ve cómo los militares representaron la barbarie en su estado más puro. Y en caso de una revuelta social de grandes dimensiones en Chile, ellos serán los primeros en salir a dispararle a la gente, sin ninguna contemplación, porque para eso fueron creadas las FFAA.

Obviamente, aún hay desconfianza en contra de las Fuerzas Armadas, si su solo nombre está asociado irremediablemente a torturas, asesinatos e impunidad por tales actos.

En caso de tenerle “miedo” a las Fuerzas Armadas, parece una reacción de lo más normal, en contraposición con la opinión de Ossandón, que los menciona como si se trataran de niños boy-scouts. Ossandón quizás intenta decir que los mandos militares se han limado los colmillos y se han hecho la manicure en las garras.

Si algo se tiene claro en este país es que no se puede confiar en las Fuerzas Armadas. En la bitácora de su desempeño, los títulos de cobardes, inconsecuentes, mitómanos, brutales, son una pequeña introducción a un tomo gigante, en el cómo son o cómo funciona un ente militar.

Ossandón, proviniendo de una familia pinochetista, pasándolo lindo en los Sagrados Corazones de Santiago. Es poco probable que tanto él como su familia haya sufrido humillaciones o vejaciones en dictadura. Debe creer en su propia experiencia, de intocable ególatra ensimismado en su propio fundo. Debido a eso, es que tal vez dice este tipo de expresiones, con la soltura de quien no tiene idea qué existe debajo de la superficie de las noticias o cuentos o gobiernos. Hay modal de liviandad en su opinar.

Para terminar de presentarse en forma más completa, Ossandón expresa: “Estoy seguro que aquí hay un tema terrorista, pero no lo van a poder pillar”. Primero, Ossandón está muy seguro que existe un tema terrorista. Ante tanta seguridad, que arroje, que muestre las pruebas que posee, para realizar declaraciones de ese calibre. Algo debe saber que la gente común no sabe, o si no, ¿de dónde saca tanta seguridad? Y si sabe algo y se lo queda para sí, ¿quizás no entiende que él sería cómplice del fuego terrorista?

Además, es sospechosa la última parte de su elucubración: “Pero no lo van a poder pillar”. ¿Cómo sabe eso Ossandón? ¿Conoce a alguien que esté realizando acciones de desestabilización en el país? ¿Algún Patria y Libertad? ¿Algún grupo de nazis aburridos? ¿Arios unidos por el empresariado?

Hay modal de estupidez en su opinar.

Manuel, no sé quién sea tu asesor de relaciones públicas, pero algo debe cambiar. No basta el carisma de patrón simpático (pero explotador igual) de fundo.

Andrés Bianque Squadracci