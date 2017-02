¡Terrible final para esta pedida de mano delante de la Kiss Cam!

Sabes que al pedirle la mano a tu novia en un partido de básquet, frente a todo el público en una “kiss cam”, algo puede salir mal… ¡Pero nunca nadie se imaginó que sucediera algo como esto!

En la clásica Kiss Cam (cámara del beso) un hombre aprovechó para pedirle matrimonio a su mujer, iba todo muy bien, la mujer iba a decir que sí, ¡hasta que un hombre lo felicita antes de tiempo y transforma todo en tragedia!

A fan tried to propose to his girlfriend last night…and then this happened: 😬😬pic.twitter.com/tCgr0A3ItE

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 22 de enero de 2017