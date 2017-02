Cuestionada ex ministra Javiera Blanco ahora es nombrada consejera en el CDE

Esta tarde, Javiera Blanco fue nombrada por la presidenta Michelle Bachelet en uno de los cargos políticos más seguros del país. La ex ministra ahora asume como abogada consejera en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), puesto que se mantiene hasta que cumpla los 75 años, con un sueldo que bordea los 8 millones de pesos. Sólo podría ser destituida si desde la Presidencia en conjunto con el Senado lo solicitaran.

Blanco fue vocera en la segunda campaña presidencial de Bachelet, ex ministra en las carteras del Trabajo y de Justicia, además de ser ex subsecretaria de Carabineros también en el mandato de la presidenta socialista.

La labor de los consejeros es defender los intereses del fisco. En ese sentido, cabe destacar que Blanco llega a ocupar este cargo con una serie de antecedentes que cuestionan su labor en el Gobierno y que le significaron dos ingresos de acusaciones constitucionalmente en su contra al parlamento por su manejo en la crisis del Sename y los sueldos irregulares y pensiones en Gendarmería,

La ex ministra ha sido acusada de entregar datos falsos con respecto a sueldos en Gendarmería y de estar involucrada en el caso de las millonarias pensiones que recibían ex funcionarios de Gendarmería, que incluía a la ex esposa del presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, y que le significó una interpelación en ese mismo hemiciclo.

Junto con ello, la ahora consejera del CDE ha sido cuestionada por no tener un catastro de las muertes de niños en el Sename como ministra de Justicia -a quienes trató como “stock”- y de contrataciones irregulares y un déficit de dos mil millones de pesos en la Corporación de Asistencia Judicial que depende de la que era su cartera.

Su currículum se suma a otros consejeros que han sido acusados y cuestionados por defender los intereses de privados al mismo tiempo que trabajan como defensores del fisco. Puedes revisar la nota de El Ciudadano, en donde son abordados los escandalosos conflictos de interés en el Consejo de Defensa del Estado.